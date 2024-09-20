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京華城案提訊應曉薇「男友隔壁開庭」　北士科案約談官商查圖利

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲在北市府任內遭質疑弊案，20日多管齊下，提訊因涉嫌收賄4740萬元遭收押的市議員應曉薇，應的男友王尊侃則以被告身分遭傳喚出庭，檢方同時傳喚威京集團中石化副總經理林青，釐清京華城爭取獎勵容積案過程。另針對新光人壽標得北士科地上權案，指揮廉政署約談近10名承辦公務員與相關業者到案。

▲▼京華城案，中石化副總經理林青。（圖／記者劉昌松攝）

▲營建署退休的中石化副總經理林青20日以證人身分為京華城案出庭。（圖／記者劉昌松攝）

北檢懷疑威京集團主席沈慶京，從2018年起，就透過應曉薇利用議員職權不當介入京華城容積率案，而掛名應曉薇辦公室執行長的男友王尊侃，先前因帳戶內曾收到相關款項，被檢察官諭令500萬元交保，20日再次以被告身分遭檢察官傳喚，王尊侃在律師陪同下先進入偵查庭，約半小時後，應曉薇由法警戒護進入隔壁偵查庭，2人沒有機會見面接觸。

▲▼北檢提訊應曉薇。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員應曉薇因涉嫌收賄遭法院裁定羈押禁見中。（資料照／記者李毓康攝）

由於北市府原本堅持僅給予京華城560%容積率，最後卻在無法規依據情況下，以獨創的獎勵項目，把容積率提高到840%，當時曾在內政部營建署任職的中石化副總林青，曾以業者身分參與協調，為確認官商研擬容積方案過程，檢察官20日上午提訊前副市長彭振聲的同時，林青則以證人身分接受偵訊近5小時後離開。

▲▼京華城案，台北市議員應曉薇辦公室執行長王尊侃。（圖／記者黃克翔攝）

▲應曉薇辦公室執行長王尊侃再次以被告身分到北檢應訊。（資料照／記者黃克翔攝）

除了京華城案，在柯文哲市長任內完成的北士科地上權標售案中，T17、T18土地標案省去計畫評選的審核流程，由新光人壽標下，改標過程遭質疑有圖利業者之虞，北檢8月份傳喚北市前產發局長林崇傑及前地政局長張治祥後，20日再指揮廉政署一口氣約談近10名承辦公務人員與相關業者代表到案說明。

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