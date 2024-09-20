京華城拿建照隔日「假開工」？　洪健益：為欺瞞銀行取得融資

▲民進黨台北市議員洪健益控京華城拿到建照隔天就「假開工」，4個月後才向市府申報開工。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

京華城容積案持續延燒中，民進黨台北市議員洪健益今 （20日）再爆，柯文哲市府在2022年10月18日核發京華城的建照，且隔日柯文哲就和威京集團主席出席開工典禮，然而，根據北市建管處施工進度紀錄來看，該建案開工日期為2023年2月3日，洪健益因此質疑，當年是為了欺瞞銀行取得融資而「假開工」。

洪健益提到，柯文哲市府在2022年10月18日核發京華城建照，隔天柯文哲、威京集團主席沈慶京就興高采烈親自出席開工動土典禮，昭告天下京華城已經動土開工。

不過，洪健益指出，但根據台北市建管處施工進度顯示，該建案開工日期為2023年2月3日，那為何柯文哲要跟沈慶京參加「假開工」動土典禮？

假開工動土的目的是什麼？洪健益質疑，難道不是為了滿足當時銀行貸款而上演的假戲碼嗎？因為銀行貸款依規定要預先取得建照，所以柯文哲立刻火速幫沈慶京取得建照。

因此，洪健益斷言，柯文哲之所以立刻跟沈慶京上演一齣「開工動土大戲」，就是為了聯合欺瞞銀行，以順利取得金流、建築融資到位，此舉也讓洪健益直言，「柯文哲和沈慶京，好會演、好會騙」。

▼柯文哲出席2022年京華廣場動土典禮。（資料照／記者周宸亘攝）