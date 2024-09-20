北士科議會調查報告出爐　張斯綱：招標放水！特定財團發大財

▲台北市議員張斯綱。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市議會北士科專案小組的調查報告今（20日）出爐。對此，身兼調查小組總召的國民黨市議員張斯綱表示，在經過多次會議、訪談，及關鍵決策的時間梳理後，調查報告總結指出，柯文哲市府在推動北投士林科技園區T16、T17、T18的地上權設定案中，確實存在問題，他直指，從報告可見該案在招標時放水，讓特定財團發大財。

張斯綱提到，經過數月的調查，台北市議會北士科專案小組的調查報告，終於出爐，直接講結論，就是八個字：

「政策搖擺，招標放水」，張斯綱直指，在行政調查的範圍內，他們所看到的弊端是：規劃與需求脫節，特定財團發大財。

身為專案小組召委，張斯綱表示，要感謝在調查過程中，所有提供協助的人民、公職，與民代，謝謝這些人，讓大家離真相更近。「在經過多次會議、訪談，及關鍵決策的時間梳理後，調查報告總結指出，柯文哲市府在推動北投士林科技園區T16、T17、T18的地上權設定案中，確實存在問題。」

針對調查報告所指出的問題，張斯綱點出，譬如北市府透過多次會議改條件，放寬標準，偏離最初產業園區規劃目標，北市府在2020年11月12日、2020年12月17日、2021年3月3日、2021年4月12日及2021年4月19日召開了多次關鍵會議，其中包括三次市長室會議，會後，對於招商條件與規劃進行了大幅調整，具體表現為「投標條件放寬」及「產業類別修改」。

張斯綱指出，特別是在第三次招標中，北市府取消了T17與T18基地的投資計畫書要求，這一重大改變，大大偏離了最初的產業園區政策目標。

此外，張斯綱再點出，新光人壽得標後延遲開工，比起開發更像投資行為，新光人壽於2021年10月13日以權利金新台幣28億元和16億200萬元分別取得T17及T18兩個基地，然而，在接下來的兩年內，新光人壽並未展開具體的開發計畫。

張斯綱強調，調查結果顯示，新光人壽的規劃處理速度緩慢，甚至缺乏具體的產業發展方向，這使得其行為更像是純財務投資而非實質開發。

張斯綱還直指，吳欣盈女士於2019年至2021年間持續在新光人壽任職，正值北士科案招商進行期間，雖然新光人壽聲明吳女士並未直接參與此案的決策，但她的高階管理職位及與柯文哲市府的聯繫，使外界對其在此案中的角色產生疑問。

張斯綱認為，北市府未來應確立政策一致性，嚴格審查投資計畫，調查報告最終也建議北市府應避免在招商過程中頻繁改變政策與招標條件，應確保政策執行的一致性，以保障產業園區的長期發展。

最後，張斯綱也呼籲，北市府應確保所有投資者提交的投資計畫書詳細且具體，並建立明確的懲罰機制，以防止得標者延遲開發或未能履約，確保公共資源不被浪費。