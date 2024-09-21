屏東師專約「穿較緊的女學生」出遊被酸是色狗　4教師通報竟被告

▲屏東一名男老師私下邀約女學生出遊，被同事通報後氣得提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東某高中的黃姓男教師數次私下約女學生出遊，被學生傳言為「色狗」，並因消息太多而被4名教師得知，通報校方進行性平調查。對此，黃師自認受辱，向4名教師提告公然侮辱及誹謗，經屏東地院審理後判駁回自訴，全案可抗告。

判決書指出，屏東某高中2021年開始傳出謠言，指控黃姓教師會單獨約女學生爬山、去娛樂主題館遊玩，且對象專挑穿得緊的女學生，因此被形容是「色狗」。

龔姓教師聽聞學生說法後非常震驚，確認過女同學手機中的LINE對話後，發現黃師邀約女學生去溯溪、休閒運動娛樂主題館等，立刻通知張姓教師，並由張填寫校安事件告知單進行通報。

同時，黃姓教師也聽聞學生轉述，指控黃姓教師會單獨約學生外出，且專挑穿得緊的學生，因此也立刻去填寫校安事件告知單；另外，蕭姓教師也聽聞學生說法，獨自去填寫校安事件告知單，最終4名教師都被黃姓教師提告。

法官認為，性平會在校長室、校史室內等封閉進行，且僅有調查小組、訪談對象參加會議，不會隨時間增減人員，因此不符合「公然」或「散布於眾之意圖」等要件；此外，張姓、黃姓、蕭姓教師的校安事件告知單上都註明「機密等級：密」，可見是以密件的方式通報，難認有「散布於眾的意圖」。

法官表示，被告的龔姓等4名教師直接或間接聽到學生轉述邀約一事，但黃姓教師確實有私下邀約學生出遊的事實，同時還有學生的對話紀錄，可見4名教師並非憑空虛捏而通報，也無損人名譽的想法及意圖。

黃姓教師表示，龔姓教師聲稱有學生說他是「色狗」，請求傳喚兩名學生，若兩人有說的話將對這兩名學生提告。

對此，法官認為，黃師無證據、也不知道兩名學生是否有對龔姓教師說出「色狗」兩字，卻想藉法院出手來蒐集證據來定罪，這行為難以允許，且一般人以當面或在網路上以言語嘲諷他人，可能造成他人一時不快或難堪，但實際上未必會直接貶損他人的社會名譽或名譽人格，也無法排除是使用語言的習慣或修養問題，尚屬人民法律感情可容忍的界線內。

最後，法官表示，根據黃姓教師提供的事證及調查證據等，難認龔姓等4名教師有明顯成立公然侮辱、誹謗或加重誹謗等犯罪，因此依法駁回自訴，全案可提抗告。