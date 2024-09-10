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獨／年薪翻倍！公立職校教師改當工程師　親吐：夢想不能過生活

▲松山工農電子科老師胡家群轉職當工程師 。（圖／胡家群提供）

▲胡家群（右）熱愛教學，因房貸壓力與育兒考量，決定轉職當工程師 。（圖／胡家群提供）

記者楊惠琪／台北報導

AI熱潮帶動產業發展，不少理工背景的職校教師轉職投向科技業。台北市立松山工農電子科教師胡家群，原本熱愛教學，因為房貸壓力與育兒規劃，今年8月底結束5年教學生涯，轉行到科技大廠擔任工程師，年薪馬上翻倍，他感嘆「現實很殘酷，光靠夢想沒辦法過生活。」

今年31歲的胡家群，是松山工農電子科校友，曾是母校培育的技職選手，職校畢業後考上台科大電子工程學系，研究所畢業後順利考取教甄，26歲回到松山工農電子科任教，曾獲台北市教育局技能暨技藝競賽優良教師表揚，是校內重點培育師資。

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胡家群接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，教書一直是自己的夢想工作，很享受在校園跟學生互動，一起討論技能競賽的過程，「但光靠夢想沒辦法過生活。」

▲松山工農電子科老師胡家群轉職當工程師 。（圖／胡家群提供）

▲胡家群（右一）曾獲教育局技職競賽優良教師表揚 。（圖／胡家群提供）

胡家群表示，以他研究所的學歷，第1年擔任教職，每月實領4.7萬元，教書5年後每月實領5.4萬元，5年來薪水只增加7千元，還得每月超鐘點授課，才能領到約80萬元的年薪。他說，每次參加同學會，大家不免會比較業界和學界待遇，因教師工時長、工作強度高，待遇跟業界相比卻差很多，許多同學鼓勵他轉職。

胡家群說，考量每月房貸4萬多，加上有育兒規劃，只好告別教師工作，即將到科技大廠擔任工程師，第一年年薪馬上翻倍，如果繼續待在學校教書，至少還要教10年才能領到這樣的薪水。

胡家群說，AI仍是未來科技發展主流，只要業界很夯，電機電子群師資還是會面臨師資不足的問題，尤其從2019年開始，技職教師考教甄必須具備1年的工作經歷，雖然就提升教學品質來說是正面的，但業界起薪往往比當老師高，一旦累積了1年的工作經歷，可能也不會回到學校了。他建議，政府應從整體薪資結構、退撫制度、行政簡化等面向，徹底檢視技職師資問題。

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