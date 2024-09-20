YouTube榨乳片被封　雙馬尾正妹全裸「人體彩繪打掃」吸百萬觀看

▲日本最近出現許多年輕女性拍攝的「擠奶影片」。（圖／翻攝YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTube今年出現大量的日本頻道，以女性無碼露出胸部，使用吸乳器擠奶吸引網友觀看、訂閱，近期卻因「違反社群準則」遭下架。沒想到，一名8.34萬訂閱的女YouTuber推出新招，以全裸加上人體彩繪的方式拍攝影片，短短14小時就吸引百萬觀看。

吸乳器、擠奶器影片本為教育影片，幫助育兒中的母親們學習，起初被YouTube認定是教育影片而非色情片，但今年開始卻被許多網美、色情廠商關注，更有人使用AI換臉推出無碼的擠乳影片，吸引大批網友朝聖，最後被YouTube下架。

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▲▼繼榨乳片之後，「人體彩繪打掃」也在YT爆紅。（圖／翻攝YouTube）



有網友在PTT以「YouTube人體彩繪打掃影片」為題發文表示，吸乳器及透明換衣等影片已經不流行了，現在YouTube出現許多人體彩繪打掃的影片，短短數小時就吸引百萬觀看。

網友看完紛紛留言，「謝謝，我終於學會擦桌子了」、「我好了」、「打掃界的明日之星」、「3個影片500萬觀看、8萬訂閱」、「本斥但大」、「我越來越不懂YT的尺度了」、「藝術界的流量天才啊」。據悉，這些女子、廠商在YT上傳擦邊球影片，最終都是為了讓網友追蹤並購買付費的色情照片或影片。