狠愛演拆夥4年　老粉曝成員發展「他是最大贏家」！網嘆：巔峰已過

▲狠愛演在2020年宣布停更，各自發展。（圖／翻攝狠愛演IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber團體「狠愛演」擁有百萬訂閱，卻在2020年突然宣布停更，消息震驚大票粉絲，不過成員們依舊各自活躍，仍常在社群網站分享生活點滴，就有網友感嘆，當初狠愛演爆紅時，看影片有滿滿的共鳴，如今牛排、胡椒以及蛇丸各自發展，認為牛排家庭、事業兩得意，是最大贏家。

有網友在Dcard發文，「狠愛演拆夥最大贏家是他嗎？」以前是狠愛演的忠實觀眾，影片中的經典台詞都可以朗朗上口，也喜歡在留言區跟網友一起胡鬧，「尤其家庭背景是和他們類似的南部小孩，因此生活經歷和想法上，都有很多頻率相似的共鳴」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看了三名成員的近況，他指出，胡椒應該是話題最少的，不太確定在忙什麼事業；蛇丸的吃播影片流量不錯，但是健康狀況是一大問題，「不過恭喜他瘦身成功又交到女友脫魯」。至於牛排，他認為是三人中的最大贏家，跟妮妮修成正果，婚後生下兩寶，全家人一起拍影片，家庭和樂融融，「賺進大把Money，看起來十分春風得意，愛情、家庭、事業大圓滿的牛排，似乎才是笑到最後的真正贏家」。

▲牛排與妮妮常在IG分享生活。（圖／翻攝自Instagram／Nini 妮妮）



貼文曝光，網友表示，「還是蛇丸吃最開吧？到處feat或亂入各種場合，感覺人緣和觀眾緣都很好」、「狠愛演那時候最喜歡是胡椒，但解散之後完全感受不到他做YT的動力，比較像是為了錢被逼著做影片」、「蛇丸吃最開，牛排也有自己一片天，胡椒就真的比較尷尬」、「我也超愛妮妮跟牛排的影片，可以娶到這麼水的老婆，此生無憾」、「三個人裡面我比較常看牛排，但我還是最喜歡妮妮」、「妮妮最大贏家」。

也有網友感嘆，「三個都無法重回當時的巔峰，大家就愛看當時三個人的互動，相輔相成，真的蠻可惜的」、「誰是贏家不知道，只知道他們三個人都輸掉了友誼」、「其實真的沒有什麼好比較的，每個人對混得好的定義都不太一樣」、「無論發生什麼事，現在都有各自的生活了，爭論這個意義不大」。