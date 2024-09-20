網紅56萬粉專疑被盜！簡介改「以5000美元出售」還喊：沒黑他帳戶

▲臉書粉專已被改名、更換大頭貼。（圖／翻攝自Facebook／星期天配音是對的）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「星期天配音是對的」是一名配音員，主要從事廣告及電視節目配音。他的臉書粉專累積56萬粉絲，然而今（20）日凌晨1時9分時，帳號卻疑遭盜用，除了大頭貼被更換，簡介還稱「該帳戶的所有者以 5,000 美元的價格將其出售給我」。對此，「星期天配音是對的」尚未發聲回應。

「星期天配音是對的」臉書粉專擁有56萬粉絲，但今（20）日凌晨1時9分時，帳號卻疑遭盜用，不只更換「1男摟2女」的大頭貼，還在文中寫道「我沒有黑（駭）他的帳戶，我從他那裡買的」。此外，粉專名稱也被改為「Khang Nguyễn MMO」，簡介還稱「該帳戶的所有者以 5,000 美元的價格將其出售給我」。

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貼文底下，有不少網友留言，「最近觸及最高的一篇文竟然是被盜」、「這真是不可思議」、「要怎麼幫星期天救回啊？這真的哭」。還有網友拋問，「還救得回去嗎？」結果粉專竟回「yes」。

實際查詢「星期天配音是對的」其他社群帳號，包含YouTube、IG、Threads，本人都暫無回應或發聲。不過已有網友至IG置頂貼文底下提醒。