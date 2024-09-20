　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星期天56萬粉專疑被盜！簡介改「以5千美元出售」還喊：沒黑他帳戶

▲▼ 。（圖／翻攝自星期天Facebook）

▲臉書粉專已被改名、更換大頭貼。（圖／翻攝自Facebook／星期天配音是對的）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「星期天配音是對的」是一名配音員，主要從事廣告及電視節目配音。他的臉書粉專累積56萬粉絲，然而今（20）日凌晨1時9分時，帳號卻疑遭盜用，除了大頭貼被更換，簡介還稱「該帳戶的所有者以 5,000 美元的價格將其出售給我」。對此，「星期天配音是對的」尚未發聲回應。

「星期天配音是對的」臉書粉專擁有56萬粉絲，但今（20）日凌晨1時9分時，帳號卻疑遭盜用，不只更換「1男摟2女」的大頭貼，還在文中寫道「我沒有黑（駭）他的帳戶，我從他那裡買的」。此外，粉專名稱也被改為「Khang Nguyễn MMO」，簡介還稱「該帳戶的所有者以 5,000 美元的價格將其出售給我」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自星期天Facebook）

貼文底下，有不少網友留言，「最近觸及最高的一篇文竟然是被盜」、「這真是不可思議」、「要怎麼幫星期天救回啊？這真的哭」。還有網友拋問，「還救得回去嗎？」結果粉專竟回「yes」。

實際查詢「星期天配音是對的」其他社群帳號，包含YouTube、IG、Threads，本人都暫無回應或發聲。不過已有網友至IG置頂貼文底下提醒。

▲星期天到全家模仿自己配音的廣告。（圖／翻攝自Facebook／星期天配音是對的）

ET快訊
越式小吃店13人腹瀉狂吐！　衛生局勒令停業
快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　現場綠委歡呼加油
快訊／營建股一片慘綠！　15檔重挫
網紅星期天56萬粉專疑被盜！　變「1男摟2女」大頭貼
直擊／好市多iPhone 16省超過千元！　256G搶到剩1
快訊／央行重手！營建股崩了　重挫逾7%
快訊／新會期秒開戰！民眾黨團包圍NCC主委嗆「滾出去」
「反指標女神」7月才訂預售屋！　怒哀號：只是想換房
14歲弟全身40%燙傷插管　一家4口合照6行字鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逾500名會員點數遭盜「高鐵將贈點回補」 再設把關機制　

她吃八方雲集「1飲品超意外」　打趴手搖飲！內行大推：超好喝

廢除刺槍術「推動近戰格鬥」！網狂酸荒唐：不用武器拚拳頭？

快訊／蝸牛粽8人都驗出劇毒農藥！台大檢驗：體內均有「托福松」

秋意漸濃！搭台灣好行玩新北「4線公車」遊山玩水

講中文沒有日本腔　日本男曝「看台灣A片學」！釣出老司機+1

10月北台灣溼答答！專家示警：宜蘭異常降雨　中南部進入乾季

快訊／9:21國家警報響！防災日「7級地震演練」　模擬嘉義7.3強震

網紅56萬粉專疑被盜！簡介改「以5000美元出售」還喊：沒黑他帳戶

低壓帶北移4天「雨一天比一天猛」　可能又有颱風

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

逾500名會員點數遭盜「高鐵將贈點回補」 再設把關機制　

她吃八方雲集「1飲品超意外」　打趴手搖飲！內行大推：超好喝

廢除刺槍術「推動近戰格鬥」！網狂酸荒唐：不用武器拚拳頭？

快訊／蝸牛粽8人都驗出劇毒農藥！台大檢驗：體內均有「托福松」

秋意漸濃！搭台灣好行玩新北「4線公車」遊山玩水

講中文沒有日本腔　日本男曝「看台灣A片學」！釣出老司機+1

10月北台灣溼答答！專家示警：宜蘭異常降雨　中南部進入乾季

快訊／9:21國家警報響！防災日「7級地震演練」　模擬嘉義7.3強震

網紅56萬粉專疑被盜！簡介改「以5000美元出售」還喊：沒黑他帳戶

低壓帶北移4天「雨一天比一天猛」　可能又有颱風

遇惡火來不及逃…16歲高中生樓梯口喪命　校方悲曝：守規矩好學生

逾500名會員點數遭盜「高鐵將贈點回補」 再設把關機制　

高雄護理師「開假戒菸班」偽造照片報帳A錢　檢廉搜索4人交保

金管會撂重話中信金退出！　彭博：正在評估不買新光金

遠傳iPhone16開賣祭「蘋果大三喜」　總經理展親民陪幸運果粉辦門號

詹皇狂讚大谷翔平！2小時破400萬人查看　美媒：60轟60盜也不是夢

15歲女朝母臉上連開3槍　冷血滑手機傳訊「邀朋友過來看屍體」

卓榮泰：聯大2758號決議不涉及台灣政治地位最終立場

誠品裕隆城年吸千萬人次　10米高「好奇咖咪CAME」登場還有聲光秀

華為強碰iPhone 16！　10萬元「三折機」開賣秒缺貨

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

台灣「大學畢業生」傳中國失聯　親姊做最壞打算

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

快訊／9:21國家警報響！防災日「7級地震演練」　模擬嘉義7.3強震

3縣市豪大雨！　今起5天「季風低壓環流」炸雷雨

超商便當防腐劑等於20包泡麵？專家打臉了

今9：21「國家級警報」演練！　模擬內容曝光

快訊／蝸牛粽8人都驗出劇毒農藥！台大檢驗：體內均有「托福松」

網曝螺肉9成是非洲大蝸牛　1物更驚人

吃飯「1習慣」恐增肥胖！醫示警「4危害」

小米粽含「高濃度劇毒」不尋常！托福松0.6克就致命　來源仍是謎

更多熱門

相關新聞

瑀熙懷孕胖到65kg「大腿縫消失」！　渾圓肚正面照曝光

瑀熙懷孕胖到65kg「大腿縫消失」！　渾圓肚正面照曝光

網紅瑀熙今年3月底宣布和圈外男友結婚，6月驚喜公開懷孕喜訊，倒數生產的她，仍會透過社群與粉絲分享近況，今（19）日更在IG上傳一段影片透露目前的體態，不僅體重胖了20多公斤高達65，看不到大腿縫，而且腳還嚴重水腫，同時也表示，下週就要去醫院催生，直呼：「產後要減肥，現在太胖了。」

沈建宏爆新歡「約會長髮妹被拍」！　舊愛大笑吐16字洩心境

沈建宏爆新歡「約會長髮妹被拍」！　舊愛大笑吐16字洩心境

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

鳳梨完成「入珠百顆挑戰」！　公開成果求解問：接受度高嗎？

鳳梨完成「入珠百顆挑戰」！　公開成果求解問：接受度高嗎？

曾之喬燦笑同框網紅夫妻「意外洩預產期」！　挺孕肚真實身材全被拍

曾之喬燦笑同框網紅夫妻「意外洩預產期」！　挺孕肚真實身材全被拍

關鍵字：

星期天配音是對的網紅配音員帳號盜用社群

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

紀卜心3度被炎上「道歉了」

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

葉珂被爆懷孕！　黃曉明聚會狂加菜：我家孕婦要吃

快訊／大谷翔平達成「51-51」　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面