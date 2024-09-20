死刑「有條件合憲」　人權會遺憾：全球約四分之三的國家廢除死刑

▲憲法法庭死刑存廢言詞辯論，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）



記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭今（20日）就「111年度憲民字第904052號王信福聲請案及相關併案」做出合憲（部分違憲）之判決。國家人權委員會表示尊重，對此判決結果影響臺灣人權進步發展感到遺憾，全球約四分之三的國家廢除死刑，「人權是永遠的追求」，會持續投注心力於防制酷刑、改革監所處境等司法人權。

臺灣社會對於死刑存廢問題上，長期存在重大爭議。國家人權委員會認為，臺灣社會長期維持極高比例的民意反對廢除死刑，是基於「為受害者伸張正義」及「亂世用重典」等重要社會文化背景。但國際上大多數國家的實踐經驗已經顯示，死刑在刑事制度上看似為被害人家屬及社會營造出猶如「替天行道」般的司法正義，實際上卻無助於犯罪過程的真相瞭解，也無法帶來更深層次的正義與補償需求，更無法有效預防類似悲劇的再次發生。

國家人權委員會指出，刑罰的嚇阻力應建立在周全的法制教育及公平審判，同時，產生犯罪行為的社會環境本身也有相對的責任。許多國家的司法數據與相關研究已經證明，死刑無法有效達成嚇阻作用或維持社會安定。剛好相反的是，從1990年至2020年美國廢除死刑的各州、1995年南非、1997年波蘭、1998年愛沙尼亞及2012年拉脫維亞等國，在廢除死刑後的謀殺率皆呈現下降趨勢。

國家人權委員會認為，更何況，即使科學已經高度發展，司法偵查與審判的知識、技術與工具有時仍難以全面釐清案件現場的真相，從而造成誤判與冤案；例如判決死刑後改判無罪的江國慶、蘇建和等三人、徐自強、鄭性澤、謝志宏等案，每一次改判無罪的宣告，都是對死刑誤判造成生命不可撤回錯誤的重大提醒。

國家人權委員會指出，由於廢除死刑已經成為人權保障的主流趨勢，全球約四分之三的國家廢除死刑。截至2024年8月，共112國完全廢除死刑、9國廢除普通犯罪死刑、23國實質上廢除（即過去10年均無執行死刑），僅剩中國、北韓、伊朗、沙烏地阿拉伯等55個國家仍然保留死刑。聯合國大會也從2007年至2020年通過8次決議，疾呼各國暫停執行死刑，並朝向全面廢除死刑進行。越來越多的國家已選擇放棄這一無法逆轉的終極懲罰，展現對人權保障價值的堅持。

國家人權委員會指出，基於對人權價值之堅持，臺灣已將聯合國9大人權公約陸續國內法化，各級法院的判決也多有引用及參採相關國際人權規範。回顧2013年、2017年及2022年歷次兩公約國際審查的結論性意見與建議。

國家人權委員會強調，政府應將《旨在廢除死刑的公民與政治權利國際公約第二項任擇議定書》納入國內法秩序，實現廢除死刑之宗旨，進一步保障生命權。此外，政府須檢驗、實現以修復式正義為價值的完整制度，回應並彌補被害人家屬，讓加害者終身承擔責任，並積極與社會各界溝通，尋求改變「應報式正義」與「賠償式正義」等傳統思維。

國家人權委員會表示，衷心希望，國家應在充分尊重生命權及人性尊嚴的前提下，修復因犯罪造成的創傷，以守護在黑暗中期盼正義的被害人家屬，使每個人的權利及尊嚴都能獲得應有的保障。

