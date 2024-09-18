記者邱晟軒／綜合報導

近日，政論節目《狠狠抖內幕》出現一段引發爭議的漏網鏡頭。政治評論員吳靜怡在廣告時段因不滿發言內容安排，怒摔手板，這一幕讓主持人王乃伃當場傻眼。資深媒體人黃光芹看到這一幕，直言：「妳憑什麼啊？」

國民黨立委謝龍介的姪子、前桃園市議員候選人謝克洋日前在臉書分享了這段影片。從畫面可以看到，吳靜怡因不滿主持人分配給她的發言內容，氣憤地將手板摔在地上。隨後，主持人與吳靜怡發生口角，最後主持人要求吳靜怡離開現場休息。

國民黨立委謝龍介的姪子謝克洋於16日在其粉專分享這段漏網鏡頭，並解釋說這是《狠狠抖內幕》節目的廣告時間漏網鏡頭。他提到：吳靜怡因不滿主持人分配的發言橋段，氣憤地將手板摔在地上，隨後與主持人發生口角，主持人最終要求她離開現場休息。

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▲吳靜怡節目廣告時段中怒摔手板惹議 。（圖／翻攝自《狠狠抖內幕》）

從網友備份的畫面可見，吳靜怡一開始表示「陳佩琪的在那邊啊！不然我要把她的講走？」她還補充說「我其實也不想要講這麼多這個，但我只有這個啊！」當節目工作人員分配手板時，她仔細看了一下內容，下一秒就把手板往前一丟，「這不要講！」

王乃伃聽聞後當場傻眼直呼「妳現在是發什麼脾氣啊？」、「妳不想講可以不要講啊，妳不要這樣子…」吳靜怡則進一步強調「剛剛進入廣告，所有人都聽到啊，妳不是告訴大家說，對，我就是沒有這樣講！我應該要講『這個』，結果沒講！」王乃伃試圖平息事態：「好啦，其實妳不舒服…妳先休息一下…」但吳靜怡並不買帳，回應「可以啦！」

隨後，王乃伃再次強調「妳先休息一下，妳先休息一下，妳先休息一下吧？」吳靜怡則質問「不是啦，就是彼此彼此，為什麼妳可以這樣，我不能這樣？」最終，王乃伃無奈地對導播喊話「導播，你先把廣告時間關掉！」

資深媒體人黃光芹昨（17日）在直播節目《阿姐反抗軍》上評論此事。她表示，自己曾看過節目主持人丟手板，當下讓她覺得很震撼，甚至想要當場告訴主持人不可以做這種事。因為這樣一丟手板，接下來是節目執行製作的工作人員要進來撿，這種行為相當羞辱人。對於看到「頭號柯黑」吳靜怡丟手板的行為，黃光芹直言：「妳憑什麼啊？」