　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯黑名嘴「暴走摔手板」：這不要講！　王乃伃傻眼：妳發什麼脾氣

記者邱晟軒／綜合報導

近日，政論節目《狠狠抖內幕》出現一段引發爭議的漏網鏡頭。政治評論員吳靜怡在廣告時段因不滿發言內容安排，怒摔手板，這一幕讓主持人王乃伃當場傻眼。資深媒體人黃光芹看到這一幕，直言：「妳憑什麼啊？」

國民黨立委謝龍介的姪子、前桃園市議員候選人謝克洋日前在臉書分享了這段影片。從畫面可以看到，吳靜怡因不滿主持人分配給她的發言內容，氣憤地將手板摔在地上。隨後，主持人與吳靜怡發生口角，最後主持人要求吳靜怡離開現場休息。

國民黨立委謝龍介的姪子謝克洋於16日在其粉專分享這段漏網鏡頭，並解釋說這是《狠狠抖內幕》節目的廣告時間漏網鏡頭。他提到：吳靜怡因不滿主持人分配的發言橋段，氣憤地將手板摔在地上，隨後與主持人發生口角，主持人最終要求她離開現場休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳靜怡怒摔手板 。（圖／翻攝自《狠狠抖內幕》）

▲吳靜怡節目廣告時段中怒摔手板惹議 。（圖／翻攝自《狠狠抖內幕》）

從網友備份的畫面可見，吳靜怡一開始表示「陳佩琪的在那邊啊！不然我要把她的講走？」她還補充說「我其實也不想要講這麼多這個，但我只有這個啊！」當節目工作人員分配手板時，她仔細看了一下內容，下一秒就把手板往前一丟，「這不要講！」

王乃伃聽聞後當場傻眼直呼「妳現在是發什麼脾氣啊？」、「妳不想講可以不要講啊，妳不要這樣子…」吳靜怡則進一步強調「剛剛進入廣告，所有人都聽到啊，妳不是告訴大家說，對，我就是沒有這樣講！我應該要講『這個』，結果沒講！」王乃伃試圖平息事態：「好啦，其實妳不舒服…妳先休息一下…」但吳靜怡並不買帳，回應「可以啦！」

隨後，王乃伃再次強調「妳先休息一下，妳先休息一下，妳先休息一下吧？」吳靜怡則質問「不是啦，就是彼此彼此，為什麼妳可以這樣，我不能這樣？」最終，王乃伃無奈地對導播喊話「導播，你先把廣告時間關掉！」

資深媒體人黃光芹昨（17日）在直播節目《阿姐反抗軍》上評論此事。她表示，自己曾看過節目主持人丟手板，當下讓她覺得很震撼，甚至想要當場告訴主持人不可以做這種事。因為這樣一丟手板，接下來是節目執行製作的工作人員要進來撿，這種行為相當羞辱人。對於看到「頭號柯黑」吳靜怡丟手板的行為，黃光芹直言：「妳憑什麼啊？」

ET快訊
快訊／5連霸藍議員遭搜索　國民黨團回應了
松信議員剩6席！許家蓓癌逝「不補選、不遞補」　原因曝
「害死我！」捲BB Call恐攻　金阿波羅老闆將跨國提告
台灣製造BB Call「遭借刀殺人」　手法曝光
蝸牛小米粽中毒3死！　食藥署鎖定「5可疑物質」
許家蓓48歲病逝！　子宮內膜癌「常見症狀」曝
快訊／美天王歌手結婚！　CP查理曬婚禮照
吃小米粽3死　高大成：蝸牛不是主因！
爆炸BB Call來自台灣！　金阿波羅澄清：並非直接製造
BB Call「一陣狂嗶後」集體爆炸　拆開驚見5公克炸藥

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市再爆狼師遭起訴！教育局：已停聘並廢止教練證

周五「地震、海嘯國家警報3連發」　防災演練模擬2情境

蝸牛小米粽中毒已3死！食藥署鎖定驗「5可疑物質」拚1周完成調查

四叉貓「被小草酸1事」曬照自證！律師認證笑：自己長壞的

全台最大　2024新竹Ｘ梅竹黑客松火熱報名中

低壓籠罩防短延時豪雨　「雨最多時間曝」全台連下4天

蝸牛小米粽疑釀3死！毒物醫揭疑點「發生太迅速」不排除農藥奪命

賣場推車「秒變中秋烤肉架」　5.2萬人看傻！家樂福13字回應了

沿海路管線工程施工　東港3132用戶9／19停水23小時

別小看呼叫器台廠金阿波羅！「美食街」有他們1產品：很常看到

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

羅志祥開唱出包「被喊退票」　他笑嗆觀眾：下不下流啊！

北市再爆狼師遭起訴！教育局：已停聘並廢止教練證

周五「地震、海嘯國家警報3連發」　防災演練模擬2情境

蝸牛小米粽中毒已3死！食藥署鎖定驗「5可疑物質」拚1周完成調查

四叉貓「被小草酸1事」曬照自證！律師認證笑：自己長壞的

全台最大　2024新竹Ｘ梅竹黑客松火熱報名中

低壓籠罩防短延時豪雨　「雨最多時間曝」全台連下4天

蝸牛小米粽疑釀3死！毒物醫揭疑點「發生太迅速」不排除農藥奪命

賣場推車「秒變中秋烤肉架」　5.2萬人看傻！家樂福13字回應了

沿海路管線工程施工　東港3132用戶9／19停水23小時

別小看呼叫器台廠金阿波羅！「美食街」有他們1產品：很常看到

中國中秋假期消費市場疲軟　月餅銷售與電影票房差

280戶大樓險變「城中城翻版」　賴打燒沙發！高雄男縱火下場曝

屏東1對兄弟母親過世頓失依靠　枋寮警+地方公益團體伸援手

快訊／新北藍議員服務處遭搜索　國民黨團籲司法勿枉勿縱

投資菲國房產吸金兼差「賣靈骨塔」　假富豪3年騙4千萬被起訴

快訊／中國日本人學校　男童上學「慘遭持刀砍傷」

台灣福特「新一代Kuga」確定10／2上市！雙動力、SYNC4大螢幕上身

南投健行節5場次活動9／28開走　完賽還有環保好禮

北市松信議員剩6席！許家蓓癌逝　「不補選、不遞補」原因曝光

國慶焰火在雲林！　張麗善邀慢遊雲林...賞百景、享百味、看百戲

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

生活熱門新聞

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

醫揭「澱粉之王」　想減肥選這種

陸人來台旅遊3次淪陷了　親吐超強後勁

金錢豹「美女新董娘」背景曝光　知情人士揭蜜月內幕

「大巨蛋觀眾席」脫衣女球迷　IG被神出！大尺度模特

火速更新 iOS 18！　果粉遇「2狀況」傻了

1000元遭盜領！網紅狂噴3字經衝警局

賣場推車「秒變中秋烤肉架」！家樂福13字回應了

全台注意！　「一片紫」4天雨量預測圖曝

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

更多熱門

相關新聞

陳佩琪揭1628萬金流　律師質疑「錢從哪來」

陳佩琪揭1628萬金流　律師質疑「錢從哪來」

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，妻子陳佩琪日前受訪，出面受訪並公布1628萬共5筆金流來源，強調都是正當清白的錢，也出示購買4300萬商辦的出帳紀錄。不過，律師黃帝穎指出，陳佩琪拿片面資料，又選擇性說明柯家金流，「如何計算？錢從哪來？」認為已違反經驗法則、顛覆一般社會常識。

川普遇襲！　馬斯克發1句話被罵爆刪文

川普遇襲！　馬斯克發1句話被罵爆刪文

快訊／陳金鋒抗議聯盟認誤判

快訊／陳金鋒抗議聯盟認誤判

姸姸抱病怒批鍾小平：糟糕的男人，趕快認錯

姸姸抱病怒批鍾小平：糟糕的男人，趕快認錯

鍾小平竟先提告　曾姸潔：再不道歉全都公開

鍾小平竟先提告　曾姸潔：再不道歉全都公開

關鍵字：

政論節目爭議吳靜怡主持人手板王乃伃狠狠抖內幕

讀者迴響

熱門新聞

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

台東食物中毒3死！疑83歲嬤包「蝸牛小米粽」惹禍

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

快訊／民進黨女議員罹癌今晨病逝　享年47歲

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

小米粽內餡曝！粽葉包裹滿滿「蝸牛肉」

「林襄理想型」爆密戀樂天女孩！

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面