邀72男下藥強暴妻子！　狼夫出庭認罪「我是性侵犯」：請原諒我

▲ 多明尼克下藥迷昏吉賽兒後讓陌生男子性侵她，還拍下過程。（圖／翻攝自X、達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國71歲老翁多明尼克（Dominique Pelicot）多年來邀請72名陌生男性到家中，性侵被他下藥昏迷的妻子吉賽兒（Gisele），案情曝光後震驚社會。他和其中50名男子正面臨審判，17日出庭時承認所有指控，「我是性侵犯」，坦言對他的行為感到後悔並請求原諒。

根據《天空新聞》，多明尼克此前因健康問題延後出庭，17日終於現身法庭，承認下藥性侵吉賽兒，「我完全承認這些指控，我和這間房間裡的其他人一樣，都是性侵犯」，坦言吉賽兒「不該被如此對待」。

吉賽兒在前夫發言時全程注視著他，最後低下頭，重新戴上墨鏡，後來開口說道，「聽這些話對我來說很困難。長達50年來，我和一個我從沒想過會做出這種事的男人一起生活，而我完全信任他。」

多明尼克則回應，「我對我的所作所為感到愧疚」，「我感到後悔，我請求原諒，儘管這是不可原諒的」。他先前還法庭上聲稱成長過程艱難，自己也曾是性侵受害者。

▲▼ 巴黎街頭舉行集會，民眾抗議多明尼克的罪行，並向吉賽兒表達支持。（圖／路透）

多明尼克涉嫌邀請72名男子性侵吉賽兒，但其中僅50人被逮。據報多明尼克會在他們犯案後為吉賽兒清理身體，且為避免吉賽兒在過程中醒來，還會要求他們確保自己的手是溫暖的、不讓她聞到香水或菸味。

他面臨性侵、輪流性侵及多項侵犯隱私罪名，包括記錄與傳播性影像。檢方指控，他透過網站招募男性性侵妻子，還拍下虐待過程，其餘50名被控性侵的男性也正接受審判。

其他被告則主張，他們以為吉賽兒當時只是假裝睡著，實際上已經同意發生性關係。一旦罪成，他們將面臨最高20年徒刑。