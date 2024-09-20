台東小米粽案廚房找到「一包芬普尼」　毒物醫：患者症狀不符合

▲台東蝸牛小米粽食品中毒案，食藥署說明，目前驗出為農藥托福松。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）

記者張乃文／台北報導

台東蝸牛小米粽食品中毒案造成12人中毒，其中3人死亡。台東縣衛生局長曾國平受訪表示，製作小米粽的曾姓阿嬤家廚房內找到一包已開封的芬普尼除蟲劑。不過，食藥署副署長林金富今（20）日說明，檢驗農藥項目可驗到410項，但僅驗到農藥托福松。專家表示，目前患者症狀來看，並不符合芬普尼的中毒表現。

衛福部今日召開記者會說明「蝸牛小米粽」事件。食藥署署長莊聲宏指出，針對5樣食材進行定量分析，食餘檢體檢出托福松濃度為224mg/kg，其中食材以小米的濃度異常高，有405mg/kg。不過，台東縣衛生局找到一包已開封的芬普尼除蟲劑。林金富說明，剛開始的農藥檢驗僅驗到托福松，因為檢驗農藥的項目可達410項，目前只驗到農藥托福松，其他是未檢出。

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衛福部次長林靜儀表示，目前針對所有農藥的檢出來看，檢測到的就是托福松，且在相關食材也有驗到不同的濃度。她說，在第一位死者家中廚房看到的芬普尼顏色，與此次驗出的托福松顏色不一樣，但後續仍會帶回檢查。

▲蝸牛小米粽檢驗數據顯示，小米的「托福松」濃度異常高。（圖／食藥署提供）

北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌受訪時說明，芬普尼是用來殺死螞蟻、紅火蟻類，過去則曾經非法用在雞隻去除寄生蟲。他指出，芬普尼中毒的症狀，嚴重會出現抽筋，造成中樞神經興奮，或是呼吸抑制死亡，但過往接到的個案，芬普尼中毒症狀都蠻輕微，可能是因為大部分都是意外食用，而非蓄意。

楊振昌表示，此次事件的患者症狀不是以抽搐為主要表現，而是分泌物增加，包括痰多、冒汗、瞳孔縮小等，並不符合芬普尼中毒的狀況。後續是否會再加驗芬普尼？他說，目前不會，雖然還是可以檢驗，但不會以芬普尼優先，且現在整個輪廓已經出現，包括食藥署和台大都有驗出托福松，只是要再調查中毒物質來源。