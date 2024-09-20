許家蓓病逝「反疫苗團體發文暗諷」惹眾怒　四叉貓開噴：太噁心

▲許家蓓（左）不敵病魔癌逝，當天反疫苗團體就發文暗諷，讓四叉貓（右）也看不下去，在臉書發文開噴。（翻攝自許家蓓、四叉貓臉書）

圖文／鏡週刊

民進黨台北市議員許家蓓不敵子宮內膜癌，於18日凌晨不幸逝世，享年48歲。她的離世令跨黨派議員非常不捨，然而，反疫苗團體卻在許家蓓病逝後發文影射她的死亡與接種COVID-19疫苗有關，這樣的言論引起網友譁然；知名網紅四叉貓就在臉書上嚴厲抨擊該團體的造謠行為，批評其言論「太噁心」。

反疫苗團體「反針策劃街頭行動」於許家蓓過世當天，在臉書上分享許鼓勵接種疫苗的舊文，並以諷刺語氣暗指她因接種疫苗而罹患癌症：「針的無因果關係嗎？鱔魚麵好吃，可惜以後吃不到了，別再打了」，該貼文曝光引發強烈反感，許多網友直指這是毫無根據的謠言，並在留言區痛斥該團體的不當行為。

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針對反疫苗團體的言論，四叉貓氣憤到昨（19日）在臉書發文直言，「因為這個粉專太噁了，所以想發一篇文罵」。他提及，疫情時期有一群人在反疫苗，當時他尊重個人選擇，畢竟台灣不是一個會強制人民打疫苗的國家。

直到這次許家蓓過世後，該團體直接暗諷、影射許家蓓是因為打了疫苗而罹癌死亡的言論，令四叉貓覺得他們實在「太噁心」，怒轟：「疫情結束後我就沒關注這個團體，往前翻才發現還有影射一堆人死亡都跟疫苗有關，太反智太噁心了，嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔。」

四叉貓也在文末補充道，反疫苗遊行時間點約莫在2022年初，當時台灣疫苗施打的進度普遍在第2劑觀望第3劑間，「反疫苗人士並不是因為沒打疫苗所以沒事，而是周遭的人幾乎都打過疫苗才保護了他們」。

貼文一出，網友們也紛紛在底下留言熱議，「反疫苗黨真的很恐怖，還會成群結隊，然後只要有孩子生病就開始造謠是因為疫苗！然後一群人就會跑來留言詛咒小孩、詛咒家長」、「社群只要討論到有什麼疾病時，反對派的都會將矛頭指向疫苗」。甚至有腎臟科醫師留言道：「他們就是一群邪教無誤，在我心中的排名，比護家盟更反智。」

許多網友指責這些無根據的謠言加劇社會恐慌，並呼籲公眾應理性看待疫苗接種的科學事實。許家蓓的逝世讓人感到十分惋惜，而該團體卻將她的病情與疫苗接種掛鉤，無疑是對逝者的不敬和對科學的扭曲。



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