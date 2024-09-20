死刑「有條件合憲」　法務部：現行37名死囚身分不變、無釋放問題

記者杜冠霖／台北報導

37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭20日做出合憲限縮的判決。對此判定，行政院長卓榮泰今（20日）備詢時回應，行政院跟國人都應該尊重大法官做出的解釋。至於是否影響現行37位死刑確定被告身分？法務部長鄭銘謙回應，確定判決還是存在，身分沒有改變，接下來是否要再審理，會啟動相關程序。吳思瑤也補充確認，這幾位被告死刑確認身分不會改變，也不會有釋放問題。

▲行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）



綠委吳思瑤質詢時詢問，剛剛社會注目的憲法法庭對死刑做出合憲性解釋，對於訴訟制度上有部分違憲，要回應國際公約及憲法保障生命權意旨，後續針對強化訴訟制度、保障人權、提升訴訟防禦權、強化正當法律程序等，憲法法庭做出明確裁定，尊重憲法是每個人義務，沒有人可以站在對立面，行政部門立場及後續精進作為有哪些？

卓榮泰回應，行政院跟國人都應該尊重大法官做出的解釋，他們也是聽取各界意見、慎重做出這樣的解釋，解釋文呈現出現行制度存在也合憲，但訴訟過程若干有違憲部分，需要後續行為補正跟修正。

吳思瑤追問，大法官給兩年，後續是否要修法？有信心辦到嗎？法務部長鄭銘謙回應，會遵照憲法法庭判決結果修法，從宣示之日起兩年內要完成修法，會盡速提出修法的草案。

吳思瑤也詢問，現行37位死刑確定被告，會因為大法官釋憲結果被釋放嗎？或是身分上有什麼影響？鄭銘謙回應，確定判決還是存在，身分沒有改變，依照監獄行刑法第148條第1項規定繼續收容，還要再跑法律程序，接下來是否要再審理，會啟動相關程序。

吳思瑤此時補充確認，會啟動相關再嚴謹審視正當法律程序，所有訴訟防禦權要再強化，但這幾位被告死刑確認身分不會改變，也不會有釋放問題。鄭銘謙則點頭稱是。

吳思瑤也喊話朝野，她表示，相關修法跟研議都會在司法法制委員會，希望朝野合作回應整個憲法法庭的判定。

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