十盛翻車大逆轉？網力挺直呼提告　店長親上火線回覆

▲網友PO文說吃不出用「十勝」做的霜淇淋、濃膩到不行，店家盼網友提供相關購買證明卻遭拒。（圖／截取自網路）

生活中心／綜合報導

話題飲料店「十盛奶茶」日前遭網友指控門市販售的霜淇淋，宣稱真的用十勝牛奶製作，不只價格貴、濃膩到不行、更加滿鮮奶油。貼文一出掀起兩派網友討論，店長主動回覆為釐清事件全貌，盼網友提供相關購買證明，卻遭拒絕反被嗆閱讀障礙、最後直接怒刪文！不少網友直呼「支持提告」、「唬爛有買，然後差評，居心叵測」。

一名網友日前於「Dcard」發文控訴，他指出「濃膩到不行，我是吃不出十勝，但鮮奶油真的應該加到滿滿滿誒」，該門市店長於貼文下方回覆「重視每一位來店顧客的意見，所以在晚上打烊看到您的發文後，我馬上調閱今日消費記錄，還原當下情況、確認員工是否有作業上疏失。很遺憾在您發文前我們並未銷售重乳霜淇淋給任何一位顧客，查遍後台沒有任何相關消費紀錄」。

後續該名網友回應「我沒有說你疏失，也沒說你哪裡違法，請問你是見笑轉生氣？閱讀障礙？還是EQ問題啊？最後，大家選擇良善吧」，說詞反覆不一，文末勸人向善接著自動刪文，其詭異行徑也立刻引起網友的熱烈討論、質疑真實性。

▲網友反嗆店家「我沒有說你疏失，也沒說你哪裡違法，請問你是見笑轉生氣？閱讀障礙？還是EQ問題啊？」。（圖／截取自網路）

對此，該名店長也發文說明該事件，加上因提不出任何購買憑證、反嗆店家一事，讓大批網友罕見逆風力挺，認為「撇除奶精事件，店長很積極處理，好感++」、「根本惡意黑特，問他消費發票、到店時間，答非所問雞同鴨講，最後站不住腳就要大家選擇良善」、「討厭不誠實的人，但亂說話、假裝正義更噁心欸！更直接驗證有好多人黑十盛？反正網路說話不必負責，也看準沒人會告，於是就開始胡說八道！」、「幫推！負責任的老闆，網路上發言也是要有憑有據不能亂講話」。

▲店長發文說明該事件，並提供當時回覆內容。（圖／截取自網路）

主動詢問該名店長，若後續發現是不實指控，會如何應對？店長表示「謝謝大家留言鼓勵，積極為大眾釐清事件是被指名的我應該盡到的責任！也是我能為我認真上班的員工們做的！」也呼籲大家在匿名平台發言還是要遵守法律。

▲網友罕見力挺直呼「幫推！負責任的老闆」，曬購買圖支持店家。（圖／截取自網路）