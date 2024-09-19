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無奇不有！台南東區公園驚見「千古罪人」神主牌　惟「先人」全健在！

▲台南市東區關聖里千禧公園內，遭人置放一面寫有「千古罪人」的神主牌位，經查發現神主牌上先人、陽世子孫全健在，但令里民看了感到害怕。（翻攝自里長周楹婍臉書，下同）

▲台南市東區關聖里千禧公園內，遭人置放一面寫有「千古罪人」的神主牌位，經查發現神主牌上先人、陽世子孫全健在，但令里民看了感到害怕。（翻攝自里長周楹婍臉書，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區關聖里千禧公園，有里民發現被人放置1座神主牌，姓名上方還刻寫「千古罪人」4字，里民見狀感到害怕，里長周楹婍接獲通報，請戶政機關協助查詢發現神主牌位上的「先人」及署名「子孫」全都健在，周里長即以「公園廢棄物」找寺廟神明出手幫忙處理，付3600元功德金火化該神主牌，消弭這場風波。

周楹婍里長說，根據里民反映，這面怪異的神主牌放在公園內應有兩天，里民看到有被嚇到不敢靠近，18日她接獲通報趕到公園查看，赫見柱子下方果真有神主牌位，上面有顯考先人與女性姓名的陽世子孫署名。詭異的是，顯考字上方還刻寫「千古罪人」，牌位以矽利康黏在柱子上，讓人感有心驚。

周里長為確認牌位真假，她通報區公所、工務局等單位，但對方都說沒碰過這樣的事，她只好請戶政所協助查詢牌位上的所謂先人與子孫姓名，結果雖有查到相關人名資訊，但卻發現這些牌位上的先人及其陽世子「女兒」的姓名處所，結果兩人全都健在，證實該神主牌並非真實。

▲台南市東區關聖里千禧公園內，遭人置放一面寫有「千古罪人」的神主牌位，經查發現神主牌上先人、陽世子孫全健在，但令里民看了感到害怕。（翻攝自里長周楹婍臉書，下同）

周楹婍里長指出，神主牌位上的先人仍健在，牌位就不是真的，且又被棄置在公園內，決定以廢棄物處理。但顧及神主牌位的供奉係民間習俗，她也不敢隨意丟棄，經請示守護關聖里在地的台南聖汝宮「順天聖母三奶夫人」，詢問是否有無主孤魂附於牌位內時？竟指示已有不同於該牌位先人姓名的「老伯」孤魂已入住，她覺得應慎重以對，於是將該神主牌交給平日祭拜的南區春卅聚祥廟，由主祀神明「玉皇三王母」請老伯孤魂離開牌位，並為老伯超度，再火化神主牌位，她也支付3600元功德金，委請玉皇三玉母處理神主牌的善後事宜，才了卻此事。

周楹婍里長事後把這起罕見的「公園神主牌」一事po在臉書，並表示：「己所不欲，勿施法於人，還好有貴人相助，讓她以2個半小時圓滿處理公園神主牌問題，里民可以不再擔心害怕」。此事也引起網友們熱議，網友們紛紛表示：「天下事無奇不有，肯定周楹婍妥予處理，是好人，會一生平安」。

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