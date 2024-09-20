央行打房殺傷力極大！　許宇甄：沒考慮「繼承持分」問題

▲立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

中央銀行再度向高房價宣戰，19日祭出第七波房市管制措施，並再度調升存準率一碼，出拳力道堪稱史上最重。對此，國民黨立委許宇甄表示，央行為了使房價冷靜下來的措施立意良善，但是沒有思考到「繼承持分」房產問題，宜盡速修正，避免濫殺無辜。

許宇甄表示，中央銀行昨天祭出「第七波信用管制」，新增自然人名下有房屋者的第一戶購屋貸款不可有寬限期，央行為了使房價冷靜下來的措施立意良善，但是沒有思考到「繼承持分」房產問題，宜盡速修正，避免濫殺無辜。

許宇甄指出，央行要重拳打擊的應該是投機客、投資客，而非一般民眾，提出信用管制規定應該更謹慎一些，依據〈自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法〉第二條第二項第一款規定「家庭成員個別持有面積未滿四十平方公尺之共有住宅。」此情況視為無自有住宅。

許宇甄說明，許多民眾名下有「繼承持分」的房屋，面積小、價值低，若因此不能有寬限期，對他們購屋會產生極大衝擊，央行推動信用管制政策立意雖好，但欠缺完整配套，恐引發民怨。

許宇甄呼籲，希望央行能參考〈自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法〉，重新調整規定，以免加重真正需要購房民眾的負擔。

