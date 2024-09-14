以色列特種部隊轟炸「敘利亞飛彈基地」18死！　任務細節外洩

▲以色列特種部隊突襲真主黨位於敘利亞的飛彈製造中心。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

敘利亞官媒指出，以色列國防軍9日突襲敘利亞邁斯亞夫周遭，導致18人死亡，雖然以色列政府至今對該次行動隻字未提，但是行動的相關細節已陸續曝光。《紐約時報》稱，以軍特種部隊先是潛入這個由伊朗真主黨建造的飛彈製造中心後，放入炸藥，再清除敏感情報，隨後展開空襲。

敘利亞官媒稱，邁斯亞夫附近遭突襲，導致18人死亡、數十人受傷。根據《紐約時報》報導，被轟炸的是一座由伊朗真主黨建造的「飛彈製造中心」，而突襲行動的相關細節也逐漸浮出水面。

儘管以色列政府至今仍對此保持沉默，但《紐時》指出，以色列特種部隊從直升機降落後，潛入這個位在敘利亞的飛彈製造中心，隨後在此安裝炸藥，同時清除了敏感資訊。

這次行動被形容為一項「高難度任務」，旨在摧毀這個地下軍事設施。為了防止敘利亞的防禦軍力反擊以及阻止援軍到達，以色列還在此展開空襲。

另據《Axios》引述3名消息人士報導，以色列空軍的精銳軍隊「沙爾達格部隊」負責此項任務，且以色列在行動前也提前告知了美國，並未受到美方阻撓。

儘管以色列政府尚未對此公開發表評論，但這次突襲似乎是為了阻止伊朗向其在黎巴嫩的盟友及代理人真主黨提供精準導彈。

這並非以色列首次攻擊該設施，6年前以軍就曾經發動過類似攻擊。自加薩戰爭爆發後近1年來，以色列針對敘利亞的空襲行動明顯增加，至少已經發動數十次，但是直接將以色列軍隊部署在敘利亞境內卻是極為罕見。

根據敘利亞人權觀察組織（SOHR）統計，以色列光是2024年就已經對敘利亞發動超過60次空襲，導致包含武器庫、車輛、民兵總部等140個目標被毀，造成超過200名的武裝分子喪生，其中包括46名敘利亞政府軍、43名真主黨成員、24名伊朗革命衛隊隊員以及22名平民。