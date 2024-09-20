棒球哇咧獅台語攏ē通　邀市民朋友參與台南台語月

▲2024年台南台語月「棒球哇咧獅-台語攏ē通」活動在19日於台南棒球場熱鬧展開，文化局長謝仕淵致詞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年台南台語月「棒球哇咧獅-台語攏ē通」活動在19日於台南棒球場熱鬧展開，當日賽事由統一7-ELELVEn獅對戰傳統勁旅中信兄弟，由金曲獎台語歌王謝銘祐，以及金鐘獎得主鍾欣凌與球員胡智為開球，現場星光熠熠，「姊弟同台」話題十足！

文化局長謝仕淵致詞表示，台南市作為台灣文化的重鎮，致力於推廣台語文化，很高興能與統一獅隊攜手合作，把台語的精神與棒球這項熱血運動結合起來，讓更多人透過這樣的活動，體驗台語的豐富魅力。「台語起磅(khí-pōng)！」是今年台語月的主題，代表著台語文化的蓬勃發展，像棒球場上的選手們一樣，充滿力量、無限可能。系列活動在9月盛大登場，隆重推出「開幕復古派對市集」、「智識學堂」、「市井潮語」、「行入台南舊光景」、「棒球哇咧獅」等五大主題，與市民共同分享台南的豐富語言文化與在地特色。

文化局表示，本次「棒球哇咧獅-台語攏ê通」活動特別邀請台語金曲歌王謝銘祐在賽前演唱一系列台語歌曲，其中還包含為統一獅隊創作的〈哇咧獅〉，這首歌曲在統一獅隊35週年之際再度響起，帶領大家重溫台語音樂的魅力。此外，賽前的先發名單播報由知名藝人鍾欣凌以台語進行放送，為球迷帶來耳目一新的體驗。特別值得一提的是，賽前鍾欣凌將與球員胡智爲首次見面，兩人曾因外貌相似在網路上引發熱烈討論，這次他們將在活動中上演「姊弟相認」，並共同擔任開球嘉賓，掀起活動高潮。

此外，台南台語月也首度聯名統一獅，特別推出「2024台南台語月Ｘ統一獅紀念杯墊」，結合台語月「台語起磅(khí-pōng)！」與統一獅「哇咧獅」主視覺，由萊恩吉祥物塗鴉創作，充滿在地文創風格，每組四款，當日賽事進場前4000位球迷朋友均免費獲得一份。