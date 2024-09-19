台硝換股下市驚爆內線交易　北檢9路大搜索！董事員工遭約談

▲台北地檢署偵辦台硝被廣明換股併購內線交易案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

已下市的台硝股份有限公司在2021年間公告，將由大股東廣明公司以換股方式併購，檢調發現，2公司各有董事、員工等內部人士，疑似在禁止交易期間買賣台硝股票，估計不法獲利約60萬元，台北地檢署19日指揮調查局，依涉嫌內線交易等罪，搜索廣明公司等9處，並約談13名嫌疑人到案釐清。

台硝公司主要生產硝化纖維素，根據國家通訊社《中央社》2024年2月份報導，俄羅斯在與烏克蘭戰爭中使用的火藥成分，有部分原料來自台灣的「台硝股份有限公司」，對此，台硝並未對此公開說明，但經濟部曾表示，硝酸纖維類型產品含氮量高於12.2%，因可作為火藥原料，需經核准才能出口，但台硝僅生產12.2%以下產品，國內僅軍方有生產能力。

檢調獲報，台硝公司(原上市代號1724)在2021年3月31日發布重訊，為有效整合資源，董事會通過與廣明實業股份公司進行股份轉換，廣明公司將以現金對價，取得100%股權，台硝成為廣明子公司後，在2021年11月下市。由於當時台硝與廣明的換股對價，略高於行情，被視為對台硝股價的利多消息。

檢察官劉韋宏指揮調查局台北市調處分析懷疑，台硝的許姓董事、廣明的陳姓董事以及因業務得知換股併購消息的員工，涉嫌在2021年1月到4月間，重大訊息公告前後的禁止交易期間，進場買賣台硝股票，各組人馬獲利約10萬到20萬元不等，涉嫌違反《證券交易法》內線交易等罪嫌，今天發動搜索約談行動。