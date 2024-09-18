捲電動車大廠必翔炒股案　前「台灣十大女富豪」蔣清明更審判5年

▲必翔炒股案更一審，高等法院再將蔣清明判刑5年。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾被媒體封為「2004年台灣十大女富豪」排名第6的電動車大廠「必翔實業」董事長蔣清明，在2014年間與多名股市炒手合作炒高公司股票。一審重判13年、併科罰金3億元，二審改輕判5年、罰金2千萬元。案經撤銷發回，高等法院18日更一審仍輕判5年、罰金2千萬元。可上訴。

蔣女於2004年間因資產高達22億元，獲媒體封為「台灣10大女富豪」第6名。她的前夫伍必翔是電動車大廠「必翔實業」的創辦人，2人多年前經常出入各種高級場合，但最後爆發炒股案件，2人因此離異，必翔股價也一落千丈，2017年5月18日遭主管機關停止股票交易，2018年1月2日正式下市。蔣女對外宣稱負債超過30億元，她名下的帝寶豪宅也被以8.7億元法拍。

本案源於2014年間，必翔與英國前代理商DHL（Days Healthcare U.K.Limited，原名DMA）纏訟10多年的合約糾紛敗訴確定後，必須負擔高額賠償金，DHL也對必翔公司聲請強制執行數億元。蔣女自2014年起以必翔股票質押向多家銀行貸款；由於擔心股價下滑會影響貸款金額，蔣女遂與彭建忠、蔡豪峰、許世璜等3名股市炒手，聯手炒作自家公司股票。自2014年5月2日起至2016年12月31日，必翔股價由每股30.55元炒高至62.7元，漲幅達105.24％。結果2017年5月間財報出問題後，股價大跌到17.30元。

檢調單位查出有異，對蔣女等人依照《證券交易法》「高買股票罪」提起公訴。一審法院認定蔣女有罪，重判有期徒刑13年、併科罰金3億元；同案被告除陳姓人頭獲得緩刑以外，其餘均遭重判7年半到9年的重刑。案件上訴二審，因被告均繳回犯罪所得，蔣女獲改判有期徒刑5年，其餘被告則獲改判有期徒刑3年2月到4年不等的刑期。

案經最高法院撤銷發回，高院18日更一審也輕判蔣女有期徒刑5年、併科罰金2千萬元；其餘被告也分別獲得減輕，改判刑2年到3年6月不等刑期。