合庫證科長一招炒作「冷門CB」　有業績還爽撈1884萬下場出爐

▲合庫證前科長涉嫌利用操作CB交易的業務中飽私囊，被依特別背信、炒股等罪起訴。（示意圖／免費圖庫）

記者劉昌松／台北報導

合作金庫證券公司前科長劉啟民，原本負責操作冷門的可賺換公司債(CB)策略交易，卻涉嫌為了拉抬價格並增加個人業績，借用人頭帳戶，和公司的自營帳戶對作，製造82檔CB交易活絡的假象，從中獲利逾1884萬元，台北地檢署調查後，依《證券交易法》特別背信等罪起訴。

起訴指出，劉啟民從2016年6月1日到2021年11月30日為止，在合庫證券擔任新金融商品部的策略交易科科長，負責使用合庫證券自營帳戶，進行CB策略交易，卻多次利用冷門的CB成交量低，價格容易受人為操縱的特性，利用人頭與公司帳戶進行相對成交。

全案經櫃買中心在2021年12月、2022年8月查核發現，劉啟民把公司持有的CB以高買低賣方式，交易給自己使用的人頭帳戶，藉此拉抬台翰一等82檔CB價格，虛增個人業績，同時也為自己賺進大把鈔票，金管會因此以未落實內控等理由，裁罰合庫證券72萬元並停止執行CB業務1年。

合庫證券提告後，劉啟民在偵查中自白犯罪，並繳交部分犯罪所得，檢察官林希鴻依《證券交易法》特別背信、操縱股價等罪起訴劉啟民，並請法院審酌，若劉啟民在審理期間，繳清全部1884萬319元犯罪所得，可減輕其刑。