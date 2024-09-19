奪命「蝸牛粽」傳飄農藥味　親友：阿嬤包粽流程跟平常一樣

記者黃翊婷／綜合報導

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落集體食物中毒案件，一共造成12人送醫，其中3人死亡，患者皆曾吃過自製蝸牛小米粽。急診醫護人員曾在患者身上聞到疑似農藥味，不排除是神經性毒物造成的；家屬則拿出食材照片，表示包粽過程都和平常一樣，不曉得是哪個環節出錯。

▲劉婦生前用蝸牛等食材自製小米粽。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同。）

回顧事件經過，起初是部落中83歲劉姓老婦人自製蝸牛小米粽，17日食用後出現不適症狀，送醫急救仍宣告不治；當時親友沒有多想，並幫劉婦治喪守靈，期間吃了劉婦留下來的自製蝸牛小米粽，以及蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等食物，結果18日凌晨陸續有人出現嘔吐、抽搐等症狀，最後一共造成12人送醫，其中3人死亡（含劉婦）、4人命危。

患者送醫時均出現全身發抖、失去意識、冒汗等症狀，部分患者甚至出現口鼻分泌物過多等狀況。台東馬偕醫院急診室有醫護人員在急救過程中聞到一股怪味，但不太確定是患者本身還是食物發出來的，如果是農藥，不排除與神經性毒物有關。

家屬則拿出照片公開小米粽使用的食材，包含小米、蝸牛、竹筍、五花肉、血桐葉等等。根據《聯合新聞網》報導，家屬表示，劉婦包粽的過程與平常一樣，他們也不曉得是哪個環節出了錯。

▲小米粽使用到的食材包含小米、蝸牛、竹筍、五花肉、血桐葉等等。

北榮臨床毒物科主任楊振昌認為，當地民眾有使用農藥聚乙醛去殺蝸牛的習慣，如果農藥殘存太多，有可能造成中毒，有機磷、氨基甲酸鹽也有可能用來殺蝸牛，農藥中毒的風險可能比較高，另外也不排除氰化物等毒物的可能性。

▲提供蝸牛的李姓男子被警方帶回調查。

目前，台東衛生局已採檢7名受害者的血液與尿液檢體共23件，送至疾病管制署，並比照寶林案送台大、北榮進行檢驗，其中氰化物、乙醯膽鹼酯酶檢驗最快今日（19日）就會有結果，而殺蝸牛餌劑聚乙醛的檢驗結果，因為需要等待標準品購入與確認檢驗方法，可能要等到下周才能知道。