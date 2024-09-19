韓國遊客「超愛1場所」　捕獲野生男團！萬人驚：連台人都沒去過

▲韓國人氣男團成員Xayden現身釣蝦場。（圖／yor7___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

許多外國觀光客喜歡逛九份、日月潭，而韓國男團ALL(H)OURS在中秋前夕來台，一名網友意外在釣蝦場看到「Xayden」本尊，讓原PO驚訝發問，「怎麼有男偶像來台灣的行程是去釣蝦場？」文章引發萬人也看傻，「我台灣人都沒去過釣蝦場了，沒想到韓國人超愛！」

一名網友「yor7___」在Threads笑稱，「不是...怎麼有男偶像來台灣的行程是去釣蝦場？」照片可見，韓國新人男團ALL(H)OURS成員「Xayden」慎正敏就坐在眼前。

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Xayden當天穿著素白T恤與卡其長褲，雙腳帥氣放在蝦池檯上，一臉愜意悠哉釣蝦中。

文章曝光後，引來2萬網友朝聖笑稱，「他們團內有台灣人嗎？不然怎麼會有這麼台的行程？」「偶像完成了我一個台灣人一直沒去的待辦清單哈哈哈」、「太意外了，沒想到韓國人喜歡釣蝦」、「我台灣人都沒去過釣蝦場了，沒想到韓國人超愛」、「釣蝦場可以算是一個台灣的特色觀光體驗了」。

也有網友熱心解釋，「台灣釣蝦場在外國人眼裡就像是去挪威要划船、去日本賞櫻、加拿大賞楓之類的，可以算是一個台灣特色觀光體驗」、「韓國網紅來台灣玩都覺得釣蝦很酷啊，他們的電視節目介紹台灣旅遊也會有人介紹，所以除了火鍋和水果，還有釣蝦也很多人好奇」、「韓國人其實也很愛來台灣釣蝦，以前在機場工作，常常遇到韓國人一下飛機就問哪裡可以釣蝦」。

留言串中，有網友拍下另一個視角合照，ALL(H)OURS其他成員也一起入鏡，「釣蝦場大合照，我是真的有被荒謬到」。

本文獲原PO授權。