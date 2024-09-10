比周子瑜早8年！赴韓SOLO出道「台灣第一人」是她　打歌舞台被翻出

▲子瑜。（圖／翻攝自YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

南韓女團TWICE成員周子瑜時隔9年，終於有機會單獨SOLO，帶著個人迷你專輯《abouTZU》回歸，就有網友指出，其實第一位在南韓SOLO出道的台灣藝人並不是周子瑜，而是鬼鬼吳映潔，2016年鬼鬼赴韓培訓，並推出首張個人迷你專輯《GEMMA》，還發行韓文單曲《Sugar Rush》。

節目《我愛黑澀會》出道的鬼鬼（吳映潔），2016年年初簽約南韓最大經紀公司CJE&M後，發行首張迷你專輯《GEMMA》，以韓文單曲《SUGAR RUSH》進軍南韓樂壇，站上音樂節目《M COUNT DOWN》和《Show Champion》打歌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過多數人對鬼鬼進軍韓國印象較深刻的，應該是2013年她參與韓綜《我們結婚了-世界版》，和2PM的玉澤演成為「鬼澤夫婦」，互動甜蜜自然，知名度大增，也是這齣節目的經典CP之一，兩人甚至共譜戀曲《I Love You》，由玉澤演主導創作，鬼鬼參與作詞。

▲《我們結婚了世界版》鬼澤夫婦。（圖／翻攝自Facebook／Global We got married）



有網友在Dcard發文，「第一個韓國solo出道的台灣人-鬼鬼吳映潔」，貼出鬼鬼當時的打歌舞台影片，大讚台灣人能在韓國SOLO真的很不容易。

貼文曝光，網友紛紛表示，「綜藝方面有跟2PM的玉澤演組假想夫妻，應該是完全的第一人無誤」、「完全忘了這才是第一人，失敬失敬」、「鬼鬼我也支持，而且印象那時候兩個人有在MAMA遇到，鬼鬼還有跟子瑜說加油之類的，兩個人都很棒」、「那時感覺是她的高光，和澤演的我結也很好看」、「鬼澤夫婦分開那段我還看到哭，鬼鬼打歌舞台水準蠻高的其實」。

▼鬼鬼其實是第一個在韓國SOLO的台灣人。（圖／翻攝自Dcard）