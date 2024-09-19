兩岸同婚大進展！陸委會：在第三地結婚後「可在台登記結婚」

▲兩岸同婚目前仍面臨諸多困難。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會19日表示，政府尊重行政法院判決，主管機關內政部今日發布函釋，兩岸同性伴侶得比照現行兩岸異性於第三地結婚之相關規定，自即日起檢附經政府駐外機構驗證之結婚證明文件及相關應備文件，由相關機關進行面談，於通過面談後，得據以向各該戶政機關辦理結婚登記。

陸委會說明，自「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正，實施面談制度迄今已逾20年，歷任政府均堅持兩岸婚姻必須「先於境外結婚，於我國境線上面談通過後，才能入境辦理結婚登記」，以儘可能將假結婚阻絕於境外，避免衍生國安及社會治安問題。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提到，因此，政府雖開放兩岸同性伴侶於第三地結婚，並據此來台辦理結婚登記，惟所涉流程及面談等相關權利及法定義務，仍須依現行兩岸異性於境外結婚之規定辦理，「政府也將持續強化現行中國大陸人士來台人流管理機制及安全管理，以使相關政策順利推動。」

陸委會強調，民間團體在這段時間以來與政府一同努力，除了扮演同性伴侶群體與政府間友善溝通橋樑的角色，促進共識；更積極透過公私協力模式，為同性伴侶來台提供政府不可或缺的協助，政府要在此表達誠摯感謝之意。

不過，陸委會也指出，「國人與中國大陸人士非在第三地辦理結婚者，仍應依台灣地區與大陸地區人民關係條例及現行實務相關規定辦理，不適用前揭內政部函釋。」