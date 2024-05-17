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「小孩是同志」接受度首破6成！同婚5年民調公布　團體憂友善停滯

▲▼「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法、涉毀友善度等，公布民調結果。（圖／記者林育綾攝）

▲「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法、社會友善度等，公布民調結果。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

同婚通過5周年，「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法的社會態度，今（17）日公布民調結果，除了大眾對同婚支持度增加至56.5%，對於「我的小孩是同志」接受度首度突破6成；不過許多項目都是微幅成長或是持平、停滯，也讓性別團體憂心，認為台灣的性平意識還要提升，不僅是在學校教育努力，也要在社區宣導。

彩虹平權大平台從2020年開始，每年進行同志相關的社會態度調查，倡議主任翁鈺清說明，今年同婚5周年調查顯示，民眾對同婚相關政策，包括同性婚姻、跨國同婚、收養、人工生殖等，支持度都來到歷年新高，顯示法律或政策的改變，確實會引領社會對於同志相關政策的看法。

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▼大眾對同婚、跨國同婚、共同收養的接受度，普遍提升。（圖／彩虹平權大平台）

▲▼「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法、涉毀友善度等，公布民調結果。（圖／彩虹平權大平台）

在近來備受討論的「人工生殖」議題上，民眾對於「單身女性」進行人工生殖的支持度高達7成、對於「女女配偶」以人工生殖生育子女的支持度也突破6成。至於民眾對「男男配偶」進行代孕的態度，雖然未突破50%，但相較去年支持度上升5個百分點，足見社會對於代孕的討論也越加開放。

▼民眾對於「單身女性」、「女女配偶」以人工生殖生育子女的支持度提高。（圖／彩虹平權大平台）

▲▼「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法、涉毀友善度等，公布民調結果。（圖／彩虹平權大平台）

▼「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法、社會友善度等，公布民調結果。（圖／彩虹平權大平台）

▲▼「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法、涉毀友善度等，公布民調結果。（圖／彩虹平權大平台）

▲▼「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法、涉毀友善度等，公布民調結果。（圖／彩虹平權大平台）

▲▼「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法、涉毀友善度等，公布民調結果。（圖／彩虹平權大平台）

立委范雲也提到，從民調來看，5年前大眾的恐懼、憂慮大多是出於不了解，一旦了解後，都願意接受不同族群也能獲得跟異性戀相同的權益，因此5年來對同婚接受度提高了11%。

不過從數據看，雖然大眾對於「我的小孩是同志」接受度首度突破6成，但對於男男、女女在公共場合接吻的接受度，都是接近跟去年持平，沒有明顯提高。

范雲認為，反歧視這方面仍需要努力推動，因為同志等族群面對校園霸凌、歧視、不平等的狀況依然非常嚴重，未來也會推動性平教育升級。至於人工生殖法，她認為單身女性、女女配偶可優先開放。

▼大眾對男女、男男、女女在路上接吻接受度。（圖／彩虹平權大平台）

▲▼「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法、涉毀友善度等，公布民調結果。（圖／彩虹平權大平台）

▲▼「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法、涉毀友善度等，公布民調結果。（圖／彩虹平權大平台）

「台灣同志諮詢熱線協會」副秘書長彭治鏐則提到，從民調的「社會友善度」部分來看，很多數據僅是微幅提升或持平，甚至有停滯成長的狀態，因此怎麼去推動性平意識、消弭歧視、提升社會友善度，政府也該更積極努力去思考。

彭治鏐認為，性平教育不是只有教育部的事，而是各部門的事，因為很多人已經離開校園了。熱線協會雖然會進入社區，辦活動、做相關推廣，每次活動成效也不錯，會發現成年人、中老年人在瞭解過後，接受度就提高。但只靠民間團體力量不夠，中央與地方政府都應該思考，如何透過不同方式，讓走出校園的人也能理解，尊重不同族群。

▼2024年出櫃接納度。（圖／彩虹平權大平台）

▲▼「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法、涉毀友善度等，公布民調結果。（圖／彩虹平權大平台）

彩虹平權大平台連續5年進行同志相關的社會態度調查，此次調查委託趨勢民調公司進行，執行期間為3月25日～3月27日，共成功執行1082份有效調查（手機324份、市話758份），抽樣人口為居住於全台22縣市、年滿18歲的一般人。在95%的信心水準下，抽樣誤差為2.98%。手機訪問成功率為18.3%、市話訪問成功率為13.6%。

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彩虹平權大平台同婚同志權益人工生殖法性平教育社會友善度

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