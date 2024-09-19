跨年兜風遭撞噴！重機夫妻檔魂斷羅馬公路　軍人無照又超速下場曝

▲陳姓夫妻騎重機行經羅馬公路，遭無照的古姓軍人撞死。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／新竹報導

新北一對陳姓夫妻趁著元旦連假，南下騎重機兜風，行經竹118線37.9公里處(羅馬公路)時，卻遭對向超速的轎車衝撞，2人噴飛當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍雙雙宣告不治，而肇事駕駛古姓軍人竟是無照上路！新竹地院依無照過失致死罪，判處古男1年6月。

回顧此案，2023年12月31日下午2時39分，放假的古姓軍人駕車行經竹118線37.9公里處時，突失控衝往對向，先後撞擊2輛轎車、重機，再撞上停放路邊的轎車才停下，撞擊力道大到古男車輛的左後車門、車框嚴重變形。

其中重機騎士68歲陳姓男子，與後座乘客64歲妻子當場噴飛，雙雙失去呼吸心跳，送醫搶救後陳男因創傷性休克、頭胸部外傷合併肋骨骨折、肢體多處骨折，陳妻因創傷性休克、頭部外傷合併全身多處擦挫傷及肢體多處骨折，先後宣告不治。

檢方調查發現，古男不僅無照，且羅馬公路限速50公里，古卻以80至90公里的時速超速行駛，造成死亡車禍發生，故依法起訴。

新竹地院法官認為，古男無照仍駕車上路並超速行駛，造成連環車禍，並導致2人死亡，亦迫使死者家屬承受喪父、喪母之慟，實值嚴厲譴責，依未領有駕駛執照駕車，而犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年6月。可上訴。