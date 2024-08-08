「選手之夜」超嗨！東森盃兩岸小選手載歌載舞大秀才藝

▲選手之夜小選手們紛紛大秀才藝，展現出不同於球場上的另一面。此為桃園大勇國小演出。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建連城報導

東森盃海峽兩岸少棒賽8月7日圓滿落幕，晚間特別舉辦「選手之夜」活動，兩岸8支隊伍小朋友輪流站上舞台大秀才藝，載歌載舞展現有別於球場上拼戰的另一面，以及溫馨的兩岸小選手互動。會場精心準備了燒烤BBQ、炸雞、爆米花、小蛋糕、冰淇淋等豪華自助餐點，通通都是小朋友最愛的美食，犒賞小選手們連日來的努力，也正式宣告球場上的競爭已經結束，讓小朋友以輕鬆活潑的方式碰面互動。

▲福建連城實驗小學演出。

▲▼台中萬豐國小演出。





▲平潭城關小學演出。

首先登場的是連城實驗小學小選手，戴上螢光手套大跳抖音神曲《科目三》時，台灣的小朋友也興奮地跳上舞台一起舞動；平潭城關小學以優美的古典詩詞為背景音樂，大跳韻律操，令人耳目一新；閩清第三實驗小學帶來精采絕倫的花樣跳繩搭配動感音樂，讓人看得目不轉睛；台中萬豐國小則是大跳原民歌曲《布古拉夫》，台東紅葉國小則穿上傳統表演服飾，吟唱布農傳統歌謠，天籟美聲驚豔全場。

▲花蓮光復國小演出。

▲台東紅葉國小演出。

東森新媒體副董事長兼社長馬詠睿感謝福建台辦、龍岩市連城縣領導的支持，讓活動圓滿成功。他對小選手們在球場上的奮力拚戰和禮貌深感感動，相信「打棒球的小孩不會變壞」，並希望東森盃兩岸少棒賽能年年舉辦，期待小朋友日後回到家鄉後能為熱愛的棒球繼續努力。

▲東森新媒體副董事長兼社長馬詠睿(右3)認為打棒球的小孩不會變壞。

▲東森盃選手之夜為8月小壽星慶生。

現場也特別舉辦溫馨的生日會，為8月壽星獻上暖心祝福。兩岸小選手們齊聲合唱生日快樂歌，並獻上超大蛋糕祝福壽星，這群小壽星們也許下心願：「希望能打入代表隊」、「全隊技術提升」、「以後想當職業選手養家庭」。

▲花蓮光復國小吳駿睿找到守護對象是澳前小學余凱榮後，與曹城中一起開心地教他「炸裂舞」。（圖／記者謝盛帆攝）

活動尾聲還玩起尋找守護天使的遊戲，孩子們拿著自己寫好的感謝信去尋找自己的小天使，有的小朋友一下子就找到，也有的始終找不到而著急。連城實小的李松昱分享，在明星賽時認識了萬豐國小的方政祥，練習時剛好是投捕組合，又發現彼此是守護對象，因此覺得特別有緣分。花蓮光復國小吳駿睿找到守護對象是平潭澳前小學余凱榮後，與曹城中一起開心地教他大跳台灣火紅的「炸裂舞」，分享台灣特有的啦啦隊文化。

▲小朋友找到自己的守護天使。

▲台東紅葉小朋友除了寫信給守護天使，也寫信給東森新媒體副董事長暨社長馬詠睿表達對東森的感謝。

東森盃兩岸少棒賽除了彼此切磋球技，透過孩子們活潑純真的互動，分享、交流文化與喜好，透過共同的興趣開啟話題，搭起友誼的橋樑，讓兩岸的情誼更加深遠。