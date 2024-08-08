　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

「選手之夜」超嗨！東森盃兩岸小選手載歌載舞大秀才藝

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽順利落幕，8/7晚間舉行盛大的選手之夜晚會，慰勞連日為賽事辛苦的小球員們。（圖／記者湯興漢攝）

▲選手之夜小選手們紛紛大秀才藝，展現出不同於球場上的另一面。此為桃園大勇國小演出。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建連城報導

東森盃海峽兩岸少棒賽8月7日圓滿落幕，晚間特別舉辦「選手之夜」活動，兩岸8支隊伍小朋友輪流站上舞台大秀才藝，載歌載舞展現有別於球場上拼戰的另一面，以及溫馨的兩岸小選手互動。會場精心準備了燒烤BBQ、炸雞、爆米花、小蛋糕、冰淇淋等豪華自助餐點，通通都是小朋友最愛的美食，犒賞小選手們連日來的努力，也正式宣告球場上的競爭已經結束，讓小朋友以輕鬆活潑的方式碰面互動。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽順利落幕，8/7晚間舉行盛大的選手之夜晚會，慰勞連日為賽事辛苦的小球員們。（圖／記者湯興漢攝）

▲福建連城實驗小學演出。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽順利落幕，8/7晚間舉行盛大的選手之夜晚會，慰勞連日為賽事辛苦的小球員們。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台中萬豐國小演出。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽順利落幕，8/7晚間舉行盛大的選手之夜晚會，慰勞連日為賽事辛苦的小球員們。（圖／記者湯興漢攝）

▲平潭城關小學演出。

首先登場的是連城實驗小學小選手，戴上螢光手套大跳抖音神曲《科目三》時，台灣的小朋友也興奮地跳上舞台一起舞動；平潭城關小學以優美的古典詩詞為背景音樂，大跳韻律操，令人耳目一新；閩清第三實驗小學帶來精采絕倫的花樣跳繩搭配動感音樂，讓人看得目不轉睛；台中萬豐國小則是大跳原民歌曲《布古拉夫》，台東紅葉國小則穿上傳統表演服飾，吟唱布農傳統歌謠，天籟美聲驚豔全場。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽順利落幕，8/7晚間舉行盛大的選手之夜晚會，慰勞連日為賽事辛苦的小球員們。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮光復國小演出。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽順利落幕，8/7晚間舉行盛大的選手之夜晚會，慰勞連日為賽事辛苦的小球員們。（圖／記者湯興漢攝）

▲台東紅葉國小演出。

東森新媒體副董事長兼社長馬詠睿感謝福建台辦、龍岩市連城縣領導的支持，讓活動圓滿成功。他對小選手們在球場上的奮力拚戰和禮貌深感感動，相信「打棒球的小孩不會變壞」，並希望東森盃兩岸少棒賽能年年舉辦，期待小朋友日後回到家鄉後能為熱愛的棒球繼續努力。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽順利落幕，8/7晚間舉行盛大的選手之夜晚會，慰勞連日為賽事辛苦的小球員們。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森新媒體副董事長兼社長馬詠睿(右3)認為打棒球的小孩不會變壞。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽順利落幕，8/7晚間舉行盛大的選手之夜晚會，慰勞連日為賽事辛苦的小球員們。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森盃選手之夜為8月小壽星慶生。

現場也特別舉辦溫馨的生日會，為8月壽星獻上暖心祝福。兩岸小選手們齊聲合唱生日快樂歌，並獻上超大蛋糕祝福壽星，這群小壽星們也許下心願：「希望能打入代表隊」、「全隊技術提升」、「以後想當職業選手養家庭」。

▲▼東森盃兩岸少棒賽選手之夜,福建連城。（圖／記者謝盛帆攝）

▲花蓮光復國小吳駿睿找到守護對象是澳前小學余凱榮後，與曹城中一起開心地教他「炸裂舞」。（圖／記者謝盛帆攝）

活動尾聲還玩起尋找守護天使的遊戲，孩子們拿著自己寫好的感謝信去尋找自己的小天使，有的小朋友一下子就找到，也有的始終找不到而著急。連城實小的李松昱分享，在明星賽時認識了萬豐國小的方政祥，練習時剛好是投捕組合，又發現彼此是守護對象，因此覺得特別有緣分。花蓮光復國小吳駿睿找到守護對象是平潭澳前小學余凱榮後，與曹城中一起開心地教他大跳台灣火紅的「炸裂舞」，分享台灣特有的啦啦隊文化。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽順利落幕，8/7晚間舉行盛大的選手之夜晚會，慰勞連日為賽事辛苦的小球員們。（圖／記者湯興漢攝）

▲小朋友找到自己的守護天使。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽順利落幕，8/7晚間舉行盛大的選手之夜晚會，慰勞連日為賽事辛苦的小球員們。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽順利落幕，8/7晚間舉行盛大的選手之夜晚會，慰勞連日為賽事辛苦的小球員們。（圖／記者湯興漢攝）

▲台東紅葉小朋友除了寫信給守護天使，也寫信給東森新媒體副董事長暨社長馬詠睿表達對東森的感謝。

東森盃兩岸少棒賽除了彼此切磋球技，透過孩子們活潑純真的互動，分享、交流文化與喜好，透過共同的興趣開啟話題，搭起友誼的橋樑，讓兩岸的情誼更加深遠。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
黑澀會美眉賣假包　余皓然痛心「貪念破壞信任」
各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷遭「突襲式洗劫」笑：造成我蠻多困擾
王昶模仿「無挑戰苦笑」自嘲！傳神表情台人笑噴　親曝感情狀況
李洋剛回家就被「羽球隊小朋友」包圍！感性回應狂吸2萬讚
王齊麟喜曬「一家5口照」！喊話粉絲1事：出門蠻可怕的

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

「選手之夜」超嗨！東森盃兩岸小選手載歌載舞大秀才藝

球來就打！東森盃兩岸少棒全明星賽「對手變隊友」默契絕佳

徐佳瑩錄影片問候烏干達「女兒」收暖心告白　「Chosen」募集資助人讓孩子有機會選擇你

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

王齊麟回國與女友甜蜜互動　一技摸頭殺差點閃瞎全場XD

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

#王齊麟 回國見女友 #十元 甜蜜放閃❤霸氣牽手一起走

「選手之夜」超嗨！東森盃兩岸小選手載歌載舞大秀才藝

球來就打！東森盃兩岸少棒全明星賽「對手變隊友」默契絕佳

徐佳瑩錄影片問候烏干達「女兒」收暖心告白　「Chosen」募集資助人讓孩子有機會選擇你

中華隊奧運奪6獎牌被酸太少　杜承哲曝歷年數據打臉「史上第二高」

三星Galaxy Z Flip 6試玩！意外方便的小折　AI技術讓手機更好玩

BMW「M5高性能旅行車」預告8／15美國首發！馬力727匹車重上看2.5噸

「選手之夜」超嗨！東森盃兩岸小選手載歌載舞大秀才藝

日本央行放鴿「全球股市反彈」　歐股收高

馬桶吸把悠遊卡竟是「停車場神器」！他實測結果全場爆笑

日央行承諾不升息「美股開高」　科技股上漲

不只能潤唇！皮膚科醫師教凡士林「6種隱藏神用法」　省錢又實用

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

中國男持刀搶大阪珠寶店「1393萬名錶」！店員遭刺宣告不治

家中淹水！男化身「水上鋼琴師」　泥水中彈奏《海闊天空》超淡定

公益熱門新聞

東森盃小選手載歌載舞大秀才藝

東森盃兩岸少棒隊「對手變隊友」

徐佳瑩錄影片問候烏干達「女兒」收暖心告白　「Chosen」募集資助人

東森盃兩岸少棒賽小選手熱血拚搏

長照服務推手！一日「個管員」看見熱情與細心

宋濤與王令麟同場熱血開球

林志穎50歲搭電梯被誤認為大學生

更多熱門

相關新聞

徐若熙非常頂　葉總談拿莫守游擊

徐若熙非常頂　葉總談拿莫守游擊

味全龍7日5比1擊敗中信兄弟，近期球隊有不少風波，賽後味全總教練葉君璋坦言，「對球隊有很大幫助。」

亞太改人工草皮　台南市提兩理由

亞太改人工草皮　台南市提兩理由

東森盃兩岸少棒隊「對手變隊友」

東森盃兩岸少棒隊「對手變隊友」

大聯盟不能玩運彩　王建民談開課

大聯盟不能玩運彩　王建民談開課

德保拉一年內家人離　王建民擔憂

德保拉一年內家人離　王建民擔憂

關鍵字：

少棒棒球選手之夜兩岸交流東森文化基金會東森盃王令麟兩岸小天使福建連城公益愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

高雄猴爬進好市多冷藏櫃　自標售價1萬

從早閃到晚！王齊麟喜曬一家5口照

王齊麟「愛相隨」陪女友上班！

李妍瑾直播帶貨私密部位太明顯網驚呆

情侶拒開置物箱　遭警開罰1.62萬

準颱風瑪莉亞直直向北衝！日氣象廳路徑曝

阿兵哥人間蒸發47年　家屬聲請死亡宣告

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

黑澀會美眉爆賣假包　余皓然昔幫宣傳痛心：破壞信任

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面