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大陸 大陸焦點 特派現場

陸小球員臨時邀舞！　東森盃「選手之夜」開場跳科目三全場玩嗨　

記者任以芳／福建連城報導

「東森盃」2024年海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節於昨7日圓滿閉幕，晚間舉行「選手之夜」，晚宴有如歡樂派對，燒烤、炸雞、蛋糕等自助餐，兩岸8支隊伍小朋友輪流秀出球隊特色表演。率先上場福建連城實驗小學演出《科目三》，引起現場所以人共鳴，並且邀請台灣小朋友一起上台跳，來自連光復小學小朋友穿布農族衣服一起共舞，場面超級可愛又歡樂。

「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12）」6日在福建連城盛大舉行，大陸國台辦主任宋濤為「東森盃」首次獻出開球處女秀，東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟、福建省副省長王金福、台東縣長饒慶鈴、桃園市議會議長邱奕勝等人一起擔任開幕式的開球嘉賓。

經過三天激烈馬拉松式循環賽，花蓮光復國小與地主隊連城實驗小學爭奪冠亞軍，最終以6:3成績取得勝利。台東紅葉國小對上台中萬豐爭奪季軍，由台中萬豐搶下季軍；桃園大勇對戰閩清第三實驗小學，拿下第五名，平潭澳前對上平潭城關，最後由城關出線取得勝利。

▲▼ 選手之夜、東森盃 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森新媒體副董事長兼社長馬詠睿勉勵兩岸小球員加油，「打棒球孩子不會變壞」。（圖／記者任以芳攝）

辛苦了多天，「東森盃」準備選手之夜讓孩子們放鬆一下，東森新媒體副董事長兼社長馬詠睿現場致辭時，首先感謝福建台辦、龍岩市連城縣大力支持，活動舉行圓滿成功。他對小選手們在球場上的奮力拚戰和禮貌深感感動，相信「打棒球的小孩不會變壞」，並希望東森盃兩岸少棒賽能年年舉辦，期待小朋友日後回到家鄉後能為熱愛的棒球繼續努力。

「東森盃」也特地精心準備豪華自助餐晚宴，有燒烤、炸雞、爆米花、牛排等等澎湃美食，兩岸8支隊伍小朋友忙著打球之餘，也準備代表自己特色表演。首先登場的是連城實驗小學小球員，一開始所有人戴上螢光手套，大跳抖音神曲《科目三》。

▼ 連城實驗小學小球員跳《科目三》。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東森選手之夜 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東森選手之夜 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸小球員一起跳《科目三》。（圖／記者任以芳攝）

超洗腦音樂一響起，全場不少小朋友和家長跟著搖擺，搶拍照。連城實驗小學小球員跳到一半突然下台，所有人驚訝發生什麼事，原來是主動邀請台灣球隊所以小朋友一起上台飆舞，由於《科目三》在台灣也很火熱流行，對於台灣孩子不陌生，很快完成一片。

其中，花蓮光復國小小球員穿著原住民傳統服裝，跟著一起《科目三》場面超級可愛又歡樂，原本幾天前還在場上拚球廝殺，又從「以球會友」到「以舞會友」，開場氣氛瞬間炒熱。

表演後，花蓮光復小學小球員接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，被邀請上台瞬間有點嚇一跳，但是覺得很開心，自己也很喜歡跳舞。

▼ 台灣小朋友一起跳科目三。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東森杯選手之夜 。（圖／記者任以芳攝）

整個晚宴氛圍也被烘托到最高點，緊接著出場是平潭城關小學以優美的古典詩詞為背景音樂跳韻律操、閩清第三實驗小學表驗動感花樣跳繩、台中萬豐國展現原民歌曲《布古拉夫》；來自台東紅葉國小一上場吸引目光，全體穿上原住民服飾，吟唱《布農傳統歌謠》，悠美和聲讓大陸小朋友十分驚艷。

▼ 台中萬豐國展現原民歌曲《布古拉夫》。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 選手之夜、東森盃 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 選手之夜、東森盃 。（圖／記者任以芳攝）

▲台東紅葉國小表演布農傳統歌謠 。（圖／記者任以芳攝）

來自平潭城關小球員接受《東森新媒體ETtoday》訪問說，第一次聽台灣原住民歌聲，十分好聽，自己也是因為球賽交流認識來自台灣原住民部落小朋友，希望可以繼續聯繫下去。

除了對此隊伍表演，現場貼心為8月小壽星舉行生日會，兩岸小球員以及在場師長、家長齊聲歡唱生日快樂歌。活動尾聲公布守護天使是誰，孩子們拿著自己寫好的感謝信去尋找自己的小天使，場面溫馨。

經過幾天激烈的「以球會友」，兩岸8支隊伍小朋友在晚宴上變成「以舞會友」，透過「東森盃」交流彼此相互交流認識，互相留下聯繫方式，即使不知道下次見面時間，回憶永遠藏在心裡。

▼ 「東森盃」為兩岸小球員八月壽星舉行生日會。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 選手之夜、東森盃 。（圖／記者任以芳攝）

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