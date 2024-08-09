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棒球小將文化之旅出發！走訪福建土樓體驗客家舞獅、手作糍粑

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森盃兩岸少棒賽的棒球小將參訪世界文化遺產的福建土樓，並進行舞獅、打鼓、做糍粑等體驗客家文化之旅。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建永定報導

剛結束東森盃兩岸少棒賽3日緊湊又刺激賽程的棒球小將們，終於可以好好地享受見學行程，認識一下福建當地客家文化。8/8即前往永定參觀最著名的世界文化遺產「福建土樓」，走訪知名的慶雲樓、振城樓，一睹傳說中的花木蘭真人版迪士尼電影場景。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼看到灰灰黃黃的慶雲樓，小朋友忍不住伸手觸摸土樓牆面。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

一抵達永定土樓民俗文化村，看到灰灰黃黃的厚實土樓，小朋友忍不住伸手觸摸牆面，驚呼：「感覺粉粉的！」有著超過280年歷史的慶雲樓是世界上最大的方形土樓，據說早期的土樓採方形建造，但會有邊間採光不足的問題，因此後來改為圓形建造，意外發現可兼具防風、通風及抗震優勢，也因此保留下來的完整土樓群大多為圓形。而有著「土樓王子」之稱的振成樓，正是保存相當完整的百年圓形土樓，還看得到許多當地人居住於內部的真實生活風貌，令孩子們嘖嘖稱奇！

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼棒球小將參觀福建土樓振成樓，認識世界文化遺產的魅力。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

看完世界上獨一無二的民居建築，小朋友覺得很不可思議：「想不到裡面還有住人！」、「和台灣的古蹟完全不一樣，裡面竟然還有住人、也有很多電器用品」、「看照片以為是鋼筋水泥做的，結果是泥土」、「我本來想像土樓會很老舊、結很多蜘蛛網那種，結果竟然有商店、也有人住」。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲特殊木造的「龍昌樓」顯得格外古色古香。

離開歷史古樓，兩岸小朋友隨後轉往南靖參訪另一座特殊的木造土樓「龍昌樓」，該樓為1916年由華僑商人建造，同樣為圓環型建築，外環加了木造配上一盞盞紅燈籠顯得古色古香，小朋友們也在龍昌樓學習舞獅、打鼓、做糍粑等客家文化體驗。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼小朋友們在龍昌樓學習舞獅、打鼓、做糍粑等體驗客家文化。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲甜甜的糍粑吸引孩子爭相搶食自己親手做的美味點心。

晚間原定舉行篝火晚會卻因大雨而取消，並將客家大院的特色長桌宴移師至室內，孩子們享用客家美食，頻頻直呼好吃，兩岸小朋友還為彼此夾菜，然而大雨也絲毫不影響孩子們的玩樂興致，照樣自在地玩在一起，不僅一起手持麥克風、搭肩合唱《最好的安排》、《稻香》、《心如止水》…等時下最火紅的流行K歌，也擅用土樓圓環特性大玩「鬼抓人」追逐遊戲，嗨玩一整晚。

▲▼東森盃兩岸棒球小將文化之旅走訪福建土樓。（圖／記者謝盛帆攝）

▲台東紅葉國小林瑋豪(左)及連城實驗小學吳熙(右)。

好人緣的連城實驗小學吳熙，很喜歡和台灣小朋友玩在一起，他說：「我覺得台灣的小朋友特別開朗活潑、玩起來很刺激、很開心，以後還想再跟他們一起玩，希望可以多舉辦這樣的活動，讓我們這些朋友繼續交流」。而台東紅葉國小林瑋豪也很喜歡和福建小朋友一起玩，他說：「之前比賽看到他們都是稍息站好，感覺很嚴肅，實際相處還不錯，來福建玩得很開心，感覺像在家裡一樣」。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲晚餐客家菜令小朋友大呼好吃。

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼兩岸小朋友一起大唱流行K歌，玩得不亦樂乎

▲▼經過三天高強度的激烈比賽，東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽的參賽小將在東森文化基金會的安排下，參訪福建當地著名的客家土樓振成樓以及龍昌樓。（圖／記者湯興漢攝）

值得一提的是，活動進行到第五天，正逢8/8父親節，不少孩子特別打電話回台灣祝福爸爸父親節快樂，卻也因想家忍不住紅了眼眶，但對於接下來的行程仍充滿期待。此次東森盃兩岸少棒交流活動進行8天7夜，第六天將體驗搭乘大陸高鐵轉往廈門參訪靈玲馬戲團看熊貓、遊鼓浪嶼及無人機教學體驗活動等，持續拓展孩子們的視野，體驗更多元的學習經驗。

▲東森盃兩岸少棒賽選手之夜 小球員放下球棒大秀才藝超吸睛。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

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