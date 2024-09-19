租車驚見20萬現金！旅客「第一站」衝派出所　失主是25歲男

記者許權毅／台中報導

一名台北的黃先生上月底到台中玩，計畫租車自由行，結果一打開租賃的共享汽車後，竟發現副駕駛座有2疊厚厚的千元鈔票，緊急決定「台中第一站」就前往派出所，員警見拾得物是大量現鈔，趕緊向超商借用點鈔機，才發現總計有20萬5600元。經聯繫一名25歲謝男，他稱是趕高鐵不慎遺落，平時就習慣攜帶大量現鈔出門。

▲一名黃男租車卻發現車內有20萬現金，嚇得趕去派出所。（圖／記者許權毅翻攝）



第五警分局說，該名黃先生從台北搭乘高鐵至台中，並且預訂一台共享汽車，打算與家人在台中共遊2日，結果才打開租賃車，就發現有兩疊厚厚鈔票在副駕駛座上，一旁還有食用完的速食店垃圾。

▲▼黃男跟警方一同向超商借用點鈔機，算下來2疊錢總計20萬5600元。（圖／記者許權毅翻攝）



黃先生見此狀，立即聯繫客服人員，但對方卻稱只要放回車內置物箱，會再聯繫前一位承租人自行取回，但黃先生認為，若大筆金額放在車上隨著自己出遊，若是有任何閃失，且不是很冤枉，才趕緊拍照存證，並且將鉅款送至北屯區松安派出所。

▲失主謝男自稱，平時就習慣攜帶大量現金出門。（圖／記者許權毅翻攝）



員警見遺失物是2大疊現金也發出驚嘆聲，立即與黃先生一同前往附近超商借用點鈔機，才確定現金高達20萬5600元。經警方與客服人員聯繫，失主25歲謝先生終於現身，他向警方解釋，當下原本是將現金放在包包內，結果因為趕高鐵，不小心遺落在車上，當天是租車來台中找朋友，發現錢不見後，也有趕緊聯繫客服人員。但攜帶大量現金外出實在太過特別，員警也追問謝男職業，但謝男含糊帶過，不願透露。