4所私立大學解散！教育部准了　清算剩餘財產

▲退審會今天通過明道大學等4校法人的解散案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（12日）下午召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會，會中審議通過，東方設計大學、環球科大、大同技術學院、明道大學等4校的學校法人核定解散案，後續將依規定辦理清算及剩餘財產歸屬事宜。

受到少子化影響，明道大學、大同技術學院、東方設計大學、環球科大等4校，7月底正式停辦，8月1日起退場，4校共898名學生，也已完成分發安置。

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教育部今天下午在政務次長葉丙成主持下，召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會第1次會議，4校的學校法人在經歷專案輔導、停辦後，報請核定解散，今天會議中所有出席委員無異議通過，同意4校法人解散，後續將依規定辦理清算及賸餘財產（剩餘財產）歸屬事宜。

在東方設計大學部分，教育部表示，校產（土地、校舍建物）經估價約為24.83億元。因法人已無自有現金，為協助東方設計大學停辦前發放教職員薪資等正常營運所需費用，以及辦理解散清算事宜，已向退場基金申請墊付必要費用，共計約2億元。另依行政院跨部會會議結論，該法人所有校地及建物，將由國立高雄科技大學承接，並從今年8月1日起代管校區。

教育部表示，環球科大校地為向台糖租地，校舍建物經估價約18億元。因法人已無自有現金，為協助環球科大停辦前發放教職員薪資等正常營運所需費用，以及辦理解散清算事宜，已向退場基金申請墊付必要費用，另有其他債務，共計約6.2億元。現在經濟部及雲林縣政府皆表示有意承接該校地，後續將提報行政院跨部會平台討論。

在大同技術學院部分，教育部表示，校產經經估價約22億元。因該法人已無自有現金，為協助大同技術學院停辦前發放教職員薪資等正常營運所需費用，以及辦理解散清算事宜，已向退場基金申請墊付必要費用，另有其他債務，共計約2.2億元。

教育部指出，依行政院跨部會會議結論，大同技術學院法人所有的校地及建物，嘉義校區（校本部）將由嘉義市政府承接，太保校區由嘉義縣政府承接。其中，嘉義縣政府從今年8月1日起代管太保校區。

在明道大學部分，教育部表示，校地主要向台糖租地，校舍建物經估價約13億元。因法人已無自有現金，為協助明道大學停辦前發放教職員薪資等正常營運所需費用，以及辦理解散清算事宜，已向退場基金申請墊付必要費用，另有其他債務，共計約5.4億元。目前衛福部及彰化縣政府皆表示有意承接該校地，後續將提報行政院跨部會平台討論。