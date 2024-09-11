教育部表揚數位機會中心優良團隊及人員　台南2校獲特色優良團隊

▲教育部表揚數位機會中心優良團隊及人員，新化區大新國小及東山區東山國小團隊獲優良團隊，左鎮國小陳容芯教師及將軍區漚汪國小蔡芬香志工獲獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部日前舉辦數位機會中心20周年交流會活動，選拔數位機會中心優良團隊及人員，其中特色優良團隊項目，南市新化區大新國小及東山區東山國小團隊，在全國2023個申請單位中，與其他14個團隊共同獲獎，服務貢獻優良人員部份，由左鎮區左鎮國小陳容芯教師及將軍區漚汪國小蔡芬香志工獲獎，實屬不易。

台南市長黃偉哲表示，數位機會中心成立20周年，台南市協助推動該計畫已逾18年，在偏鄉地區共設置12個數位機會中心(Digital Opportunity Center，下稱DOC)。為因應數位時代的來臨，南市的數位機會中心在數位技能普及和資訊素養提升扮演至關重要的角色，不僅是一個技術平台，更是促進社會團體融合和數位經濟發展的關鍵平台。他也肯定獲獎團隊及人員在服務社區、推動數位創新的努力，並鼓勵各方持續加強合作，共同實現數位培力的目標。

教育局鄭新輝局長表示，感謝獲獎團隊和個人平時在數位機會中心工作中默默辛勤的付出，其卓越表現有目共睹，終於在20周年交流會頒獎活動中獲得表揚，勉勵他們為南市及全國的數位機會發展做出的巨大貢獻。鄭局長勉勵所有參與者繼續保持熱情和創新，並在未來的工作中再接再厲，為數位機會中心的發展帶來更多積極的影響。

獲獎團隊新化區大新國小表示，新化DOC致力於運用數位科技保留文化資產，作品更獲得文化部國家文化資產網收錄，除了幫助學員提升數位技能，也為社區帶來更大的數位潛能。東山區東山國小表示，感謝教育部給予東山doc的肯定，也感謝南高輔導團的支持，未來將持續為東山產出更好的成果。

獲獎志工左鎮國小陳容芯教師表示，接下數位機會中心業務逾12年，雖然業務是校內課程外的甜蜜負擔，但也是充滿創意、想像及挑戰的工作，透過計畫的執行，有更多與社區接觸的機會，收穫滿滿。

教育局表示，為弭平偏鄉數位學習落差，發展地方特色，不僅需要挹注地方設備外，還需仰賴人員的情感交流及技術提升，持續穩定的投注，才能涓滴成河，期許有更多夥伴一起加入數位機會中心計畫的行列。