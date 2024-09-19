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加熱菸卡關影響稅收...150人立院前抗爭　怒吼：圖利水貨商

▲▼150人不滿加熱菸卡關影響稅收，立院群賢樓聚集抗爭。(圖／CLEAN AIR大聯盟提供）

▲150人不滿加熱菸卡關影響稅收，立院群賢樓聚集抗爭。(圖／CLEAN AIR大聯盟提供）下同

記者邱中岳／台北報導

立法院院會即將開議，19日上午10時許，有民間團體動員大型舞台車到群賢樓前、約150人前往抗議，認為立委修正《菸害防制法》已經超過1年，仍卡關衛福部，讓台灣充斥加熱菸的水貨，民間團體批評政府不作為造成走私亂象，圖利水貨商，任憑逾百億元菸稅流失，大跳「三振舞」要三振瀆職的公務員。

CLEAN AIR大聯盟今天號召150人上街頭，前往立法院群賢樓外抗爭，還找來大型舞台，主要是不滿《菸害防制法》已經修正超過1年之久，仍在衛福部的健康風險評估上卡關，導致無法合法上市，政府也無法抽稅補助長照政策的資源補助，造成相對長照人口損失。

▲▼150人不滿加熱菸卡關影響稅收，立院群賢樓聚集抗爭。(圖／CLEAN AIR大聯盟提供）

另外也直接點名「政府不作為，其實才是最嚴重的貪腐」。因為縱容加熱菸走私就是圖利水貨商，有假扮日本和尚夾帶闖關走私加熱菸、也有整艘漁船載滿加熱菸，以高於市場行情的水貨價格在台販售牟利，希望政府能夠正視加熱菸卡關問題，避免讓水貨商繼續圖利。

▲▼150人不滿加熱菸卡關影響稅收，立院群賢樓聚集抗爭。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲不滿加熱菸卡關影響稅收，群眾到立院抗爭，警方也規劃交通管制。(圖／記者邱中岳翻攝）

CLEAN AIR大聯盟強調，加熱菸卡關沒辦法合法上市，在市場需求下讓水貨商謀取翻倍的暴利，政府已經修法卻又無法執行，導致政府少收許多菸稅，相對應的健保、長照基金甚至癌症新藥基金，都會因此減少財政收入。

北市中正一分局得知情資，也派警力前往戒護維安並進行交通管制，針對濟南路1段【中山南路（不含）至鎮江街（不含）】西向全線車道，管制車輛通行，並彈性調撥往東1線車道供西向車輛通行。

警方表示，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。

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