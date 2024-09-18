京華城建照疑先上車後補票　北市都發局：容獎額度非依據協議書

▲改建前的京華城。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，民進黨台北市議員簡舒培18日質疑，柯市府2022年10月18日核發京華城建築執照，但卻在核發建照後的同年11月6日才簽訂協議，質疑是「先上車再補票」。台北市都發局重申，協議書封面日期屬誤植，而簽訂協議書為確保核給容積獎勵後，申請人履行相對的責任義務所簽訂，容獎額度非依據協議書而來。

針對外界質疑京華城協議書及申請建照，台北市都發局18日下午表示，為提升容積代金及建造執照審議效能，於2018年10月1日起實行容積代金預繳機制，使容積代金估價程序得與建造執照審查階段併行；2019年4月持續精進相關程序，容移代金申請案得於預繳代金後核准建造執照，但接受基地應於放樣勘驗前，完成容積代金金額核定及找補作業，實施迄今約有六成案件申請容積代金預繳，京華城容移也依前述通案程序辦理。

都發局指出，依2021年11月1日公告都市計畫書規定，與市府簽訂協議書，協議書經鼎越開發股份有限公司與市府用印完竣後，市府於2022年10月6日函告以發文日期為協議內容生效日期，即2021年10月6日生效，協議書封面日期屬誤植，又簽訂協議書為確保核給容積獎勵後，申請人履行相對的責任義務所簽訂，容積獎勵額度尚非依據協議書而來，併予澄明。

至於建造執照，都發局提及，2021年9月27日函知申請人都委會審決通過後續應辦事項，已敘明於領得建造執照前，應就建築容積獎勵項目，與北市府簽訂協議。

都發局說，建照經建管處依內政部頒訂建造執照及雜項執照規定項目審查表，就行政項目審查符合規定，於2022年9月29日簽准建造執照，通知校對副本；次查，都市計畫協議書於2022年10月6日簽定，經起造人於校對執照副本前補正，於2022年10月13日簽奉核可後，本案始於2022年10月18日核發建造執照。