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獨／北市動物園長又傳異動！才接任年餘　諶亦聰調升青年署副署長　

▲台北市動物園園長諶亦聰將升任青年署副署長。（圖／北市動物園提供）

▲台北市動物園園長諶亦聰將升任青年署副署長。（圖／北市動物園提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市動物園園長再傳異動！才接任不到1年半的現任園長諶亦聰，任內發揮超高行政效率，成功調漲動物園門票、替保育員加薪，還促成閒置10年的Zoo mall啟動BOT案，獲教育部拔擢調升青年發展署副署長。北市教育局長湯志民今證實此調動，並感謝諶亦聰任內貢獻，未來園長繼任人選會遴補合適的專業人才。

今年40歲的諶亦聰，因主動積極、創意十足，動物園長任內發揮超高行政效率，獲教育部高層賞識，3個月前向北市府借將出任青年署副署長，市長蔣萬安近日核准此人事案，諶亦聰證實昨已收到派令，預計10月初到任。

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諶亦聰表示，雖然在動物園只待了一年半，但已完成階段性任務，自己本來就喜歡樂於接受新挑戰，之前20年公職都在北市，過去和其他縣市交流不免會被冠上「天龍國思維」，也促成她走出北市，從中央部會角度更能感受到各地方的需求，可以更全面接觸青年與教育議題，未來將積極推動賴總統的百億青年圓夢計畫。

諶亦聰去年3月底才接任動物園園長一職，上任1年多就成功推動動物園門票調漲案，把凍漲26年的門票從60元提高到100元；凍漲33年的動物保育員薪資，也從今年起提高危險加給，調薪3千至5千，讓保育員月薪終於可以突破4萬元。而已經閒置10年的Zoo mall，也在今年與業者簽訂BOT合作案，將打造成生態園區與主題飯店。

諶亦聰是政大教育研究所畢業，在北市教育局擔任公職20年，留著一頭長髮、身材高挑，外型相當亮麗，過去就經常代表教育局在公開場合發布重大教育政策，教育局同仁私下稱她「志玲姊姊」。她曾任國小教育科科員、專員、科長，中等教育科科長、綜合企劃科科長、專門委員、主任秘書、動物園園長等職，歷練完整。

湯志民表示，諶園長於動物園園長任內，對於促進教育、生態保育的整合貢獻良多，深受市府重視與肯定，針對此次異動，表達最誠摯的祝福，諶園長年輕有活力是國家重要的人才，也期待其能在中央崗位上持續為社會作出貢獻。

至於動物園長繼任人選，湯志民表示，將就動物園的專業及行政需要做綜合考量，遴補合適的專業人才，以承接並推動動物園未來的各項工作。

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