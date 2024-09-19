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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜遭綠穿小鞋？國慶晚會募款不順　王淺秋揭內幕：真是太尷尬

▲▼韓國瑜接見美國史丹佛大學胡佛研究所「台灣在印太地區」計畫學者訪問團一行。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

今年國慶晚會10月5日將在台北大巨蛋舉行，天后江蕙受邀開唱，卻因維安規格升級，連帶經費暴增。近日立法院長韓國瑜協助台北市府「調頭寸」，卻傳出向公股行庫募款不順。對此，媒體人王淺秋18日表示，問過此傳聞，韓國瑜本身滿低調，根據自己了解，韓當然希望能更盛大點，他認為，這是國家慶典，現在韓國瑜願意出面討論，難道還要穿小鞋？這真是太尷尬，所以相信他們不敢、不至於玩這種花樣。

王淺秋於節目《大新聞大爆卦》表示，問過國慶晚會的傳聞，其實韓國瑜本身滿低調的，他給了幾句話回應，「國慶經費由籌委會和台北市政府共同努力，陸續到位，院長尊重體制並感謝大家的努力」。

王淺秋表示，這件事的關鍵在於，韓國瑜是這次國慶籌委會的主委，理論上是掛個名字，主辦單位是台北市政府、內政部，他們才是真正執行和找預算的單位。

王淺秋認為，根據自己對韓國瑜個性的了解，當然希望能更盛大一點，包括主視覺等部分，基本上經費不足的部分，韓國瑜有機會「提兩句」，但真的主動到去遊說的可能性不高，可能就是幫忙講一下。

王淺秋透露，內政部已經主動和財政部協調，財政部當然會請公股銀行一起配合，因為這是國家慶典，是中華民國的國慶。

最後，王淺秋強調，賴清德總不能老是用中華民國的外衣，在裡面去做各種不同意識形態的操作，當總統的，對於國慶大典總要付出心力，現在韓國瑜願意出面討論經費問題，希望大家一起幫忙，難道還要穿小鞋？這真的是太尷尬，所以相信他們不敢、不至於玩這種花樣。

▼立法院長韓國瑜主導國慶籌備委員會，2024年國慶主視覺出爐。（圖／翻攝中華民國讚國慶臉書、記者林敬旻攝）

▲▼立法院長韓國瑜主導國慶籌備委員會，2024年國慶主視覺出爐。（圖／翻攝中華民國讚國慶臉書、記者林敬旻攝）

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