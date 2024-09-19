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小楊哥慘了！陸官媒點名「三隻羊」痛批：算計「家人們」必遭反噬

▲▼小楊哥,香港美誠月餅。（圖／翻攝微博）

▲小楊哥販售的「香港美誠月餅」被爆料在香港根本沒有門市。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸帶貨網紅「瘋狂小楊哥」的公司「三隻羊」捲入「假香港月餅」風波，正接受大陸市場監管單位的調查。大陸官媒《央廣網》19日發文點名「三隻羊」，痛批其一邊親熱喊著「家人們」，一邊算計怎麼玩文字遊戲、鑽空子誤導，遲早必遭反噬。

此次風波的主角「美誠月餅」先前接受了食品檢測，確認沒有異常，但《央廣網》認為，產品品質暫無問題並不代表主播銷售沒有問題，更不代表「三隻羊」可以無視消費者正當的退貨要求，繼續靠裝聾作啞蒙混過關。

《央廣網》指出，主播「瘋狂小楊哥」在直播間曾以「全國銷售第一」「在香港都要排隊買的香港美誠黑松露流心奶黃月餅」「米其林大師調製」等話術或宣傳物料推銷月餅，明顯有誤導消費者的傾向。

▼小楊哥送爭議月餅給員工當秋節禮物。（圖／翻攝三隻羊集團）

▲▼小楊哥中秋送「爭議月餅」給員工　無懼「假香港貨」質疑。（圖／翻攝微博）

《央廣網》直言，月餅商家和帶貨主播雙方都心照不宣地「蹭」香港本土商品，以抬高月餅身價，「自己賺得盆滿缽滿，卻置消費者最基本的知情權於不顧。」

《央廣網》提到，「三隻羊」已經不是第一次發生消費爭議，先前就有過「三無」吹風機、破壁機，還有絞肉機虛標功率事件，今天也有「糟頭肉」梅菜扣肉事件和原切牛肉捲注水事件，每次爆出負面消息，也只會否認、不回應，頂多就是退貨處理，「靠著『拖』和『躲』，從數次危機事件中幾乎『毫髮無損』，反而把聲量越做越大，是要算它運氣好嗎？」

《央廣網》認為，「三隻羊」這次顯然無以為繼了，數據顯示，「三隻羊」旗下直播間多次為美誠月餅帶貨，該品牌在一直播平台近30天的銷售額就超過5000萬元，波及面不可謂不廣。

▼小楊哥多次在直播中強調「美誠月餅」是來自香港的高端貨。（圖／翻攝微博）

▲▼買到15盒「小楊哥月餅」　老闆哭訴：沒臉送人！。（圖／翻攝微博）

《央廣網》提到，犯了眾怒的「三隻羊」不光要妥善解決好售後問題，更要為違法違規付出應有的代價，「誠懇道歉、積極賠償、認罰整改，才是解決問題的正確態度。」

最後，《央廣網》更痛批，「一邊親熱喊著『家人們』，一邊算計怎麼玩文字遊戲、鑽空子誤導『家人們』，這樣的帶貨主播『紅』不長久，遲早必遭反噬。」

▼小楊哥在風波爆發之後幾乎神隱。（圖／翻攝微博）

▲▼買到15盒「小楊哥月餅」　老闆哭訴：沒臉送人！。（圖／翻攝微博）

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