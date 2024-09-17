小楊哥中秋送「爭議月餅」給員工！無懼「假香港貨」質疑

▲小楊哥中秋節送「美誠月餅」給員工。（圖／翻攝三隻羊集團）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸帶貨網紅小楊哥的公司「三隻羊網絡科技」因「假香港月餅」風波正接受監管單位調查，有眼尖的網友發現，中秋節的前3天，也正好是事件爆發後不久，三隻羊為員工發送的中秋禮品中，就有此次爭議的主角「美誠月餅」。

小楊哥日前在直播間販賣一款「香港美誠」品牌的月餅，多次強調該款月餅是來自香港的「高端貨」，但後來卻被踢爆，該款月餅是在廣東的佛山、廣州生產，而且在香港根本沒有門市，也沒有購買管道。

事件曝光之後，許多消費者都要求退費，但不管是香港美誠，還是小楊哥的公司「三隻羊」都未開放退費，令消費者們非常不滿，甚至有人向監管單位檢舉小楊哥、三隻羊涉嫌欺詐。

▼三隻羊公司內有大量「美誠月餅」。



隨著事件越演越烈，安徽省合肥高新區市場監督管理局17日發出通報，稱對「三隻羊」在直播中涉嫌「誤導消費者」等行為，現已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。

同時，還有眼尖的網友發現，中秋節的前三天，也就是事件剛被踢爆不久時，「三隻羊」向員工們發送了中秋禮物， 而其中就包含了此次爭議的主角「美誠月餅」。

消息很快引起大批網友們的議論，很多人都在留言狂酸小楊哥，「挺好的，賣不掉都給家人們分享，就是不知道家人們吃不吃。」「都給家人們吃，也算有點良心。」「這是在清庫存吧？」「香港排隊都買不到的月餅能讓員工吃到，真是好企業！」

▼員工拿了禮品後笑得合不攏嘴。

