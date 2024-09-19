午後對流雨彈襲2地　明起雨更多「下最大時間曝」

▲今天午後熱對流較明顯，大台北跟西半部都有午後陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今午後熱對流較明顯，大台北跟西半部都有午後陣雨，周日到下周二東半部、南部全天有降雨機會，中北部午後陣雨。氣象專家賈新興表示，明天至下周二受大低壓帶的偏強西南風影響，天氣不穩定，周日至下周一台南以南有局部較大雨勢發生的機率。

李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，輕颱「葡萄桑」速度相當快，今天白天就會通過台灣北方海面並登陸中國浙江，是距離台灣最近的時間，其外圍雨帶為北海岸東半部帶來少量降雨，台灣大致還是午後陣雨的天氣型態。

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李至晟說，隨著颱風通過台灣北方，大環境風向會逐漸轉為偏南風，午後熱對流會比較明顯，今天大台北跟西半部都有午後陣雨機會，山區有局部較大雨勢，出門記得帶上雨具。

台灣仍位於低壓帶的範圍，李至晟指出，明、後天西半部容易有午後雷陣雨發生；周日到下周二低壓帶可能會引進較強的偏南到西南風，東半部跟南部降雨可能不侷限在午後，全天都有海上雲系移入帶來陣雨的機會，是天氣最不穩定的一段時間，中北部午後陣雨。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，明天至下周二受大低壓帶的偏強西南風影響，天氣不穩定，周日至下周一台南以南有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，周五至周六台南以南及台東有局部陣雨，周五午後桃園以南及花東有局部短暫陣雨。周六午後西半部有局部短暫陣雨，宜蘭和台東有零星短暫雨。

他進一步表示，周日台中以南、台東有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。下周一彰化以南及台東有局部陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨，下周二午後彰化以北及宜蘭、花蓮、台東有局部陣雨或雷雨。