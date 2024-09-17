潛艦國造人民意見分歧　王定宇：國安不能靠民調

▲立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會公佈最新民調，二十歲以上台灣人中，四成七支持賴政府分 14 年花 2840 億打造七艘海鯤號潛艦的計畫，四成一不支持，一成二沒意見、 不知道。對此，民進黨立委王定宇表示，有人拿民調來做文章，雖然民調有參考價值，但國家的安全不能靠民調。

行政院22日通過114年度中央政府總預算案，針對國造潛艦「海鯤號」量產推動進度，已核定計畫，期程為114到127年，預算約2840億，籌建新式潛艦量產艦共7艘。民調顯示，國人對賴政府斥鉅資打造七艘海鯤號潛艦的意見傾向，4.7%非常支持，22.1%還算支持，17.5%不太支持，23.7%一點也不支持，8%沒 意見，4%不知道、拒答。

王定宇說，中共對台灣的威脅是不看民調的，中共對台灣的野心也是，不管民調的高低，安全必須靠自己有充分的實力，以及國際架構下的安全網絡才能維持，有專家曾經公開專文表示，如果台灣擁有一個超過八艘的現代化潛艦艦隊的話，對於中共解放軍渡海來台，要併吞侵略台灣的時候將產生毀滅性的嚇阻力，由此可見，潛艦國造對於維護國人的安全、台灣的民主自由，是有非常重要的影響。

王定宇指出，潛艦國造在未來從特別預算變更為年度編列兩千多億的製造潛艦的預算，並不是一年，而是分成14年的年度預算來建造，可以說平均每一年分攤下去是兩百多億的預算，相關預算的比例並不高，卻可以讓台灣擁有充分嚇阻共軍渡海來台的阻卻力量，相信只要能夠充分的溝通，國人絕大多數，基於自己的安全，當然會支持。

王定宇強調，民意的高低當然很重要，但是就如同家庭的安全個人的安全、國家的安全不能靠民調，因為敵人，他不會管民調高低，他都會企圖威脅，所以建立堅實的國防，讓國軍有好的裝備武器，嚇阻侵略者的野心，這才能讓台灣子子孫孫擁有自由、民主的生活。