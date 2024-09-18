陸對台又出招！　9／25起「停止執行」34項台農產品免徵進口關稅

▲大陸政府宣布自2024年9月25日起，「停止」執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／北京報導

大陸對台經貿關稅政策又緊縮，大陸財政部官網釋出消息，國務院關稅稅則委員會近日發佈公告，自2024年9月25日起，「停止」執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。

根據大陸官媒《央視》、《新華社》等媒體同步訊息指出，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作。

大陸財政部官網釋出消息，國務院關稅稅則委員會近日發佈公告，「自9月25日起停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策，相關農產品進口關稅按現行有關規定執行」

該公告原文指出，《中華人民共和國進出口關稅條例》有關規定，自2024年9月25日起，停止執行對部分原產於台灣地區的農產品免徵關稅政策，相關農產品進口關稅按現行有關規定執行。

公告稱，《國務院關稅稅則委員會關於大陸對15種原產台灣地區的進口水果實行零關稅的通知》（稅委會〔2005〕25號）、《國務院關稅稅則委員會關於大陸對部分原產於台灣地區的進口農產品免徵進口關稅的通知》（稅委會〔2007〕3號）和《國務院關稅稅則委員會關於明確對台免稅農產品稅號範圍的通知》（稅委會〔2011〕28號）同時廢止。

繼中止12項石化品適用ECFA「早收清單」，今年5月31日，大陸又宣佈進一步中止《海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）》134個產品關稅減讓。當時，大陸國台辦主任宋濤強調，主因是民進黨煽動兩岸對立對抗，並且對大陸出口的產品採取歧視性不公平作為，才致使陸方宣布中止ECFA部分產品關稅減讓。

陸方今宣布9月25日起，對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品，「停止」執行免徵進口關稅政策，恐怕涉及範圍更加廣泛，衝擊台灣農漁業。