女網友亂爆料「蛋黃酥藏蟑螂」？最慘下場曝光　律師：應做3點自保

▲台中蛋黃酥排隊夯店「不二糕餅」。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台中蛋黃酥排隊名店「不二糕餅」近期遭消費者爆料，蛋黃酥中疑似吃到蟑螂，但卻不願提供購買證明以及原購買產品，被懷疑是假爆料，不二糕餅也硬起來提告。對此，律師提醒，民眾在爆料食安問題前，應做好3點自保，否則可能「加重誹謗罪」以及民事損害賠償等相關法律責任。

事件源於一名女子在「爆料公社」指控，她跟家中長輩分享了一盒「不二糕餅」的蛋黃酥，沒想到長輩吃到一半，感覺怪怪的，看了一下才發現「吃到蟑螂」，且只剩下一半蟑螂身體，另一半恐怕已吃下肚。女子不禁抱怨，這間糕餅店規模相當大，受到許多顧客喜愛，不曉得為何會出現這種事情，「真是嚇死人了！」

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▲網友爆料不二糕餅蛋黃酥蟑螂。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

不過店家聯繫上消費者後，消費者拿不出單據、又不肯提供吃剩的商品，卻又持續不斷在網路發文，指稱朋友是在9月10日前往信義區遠百快閃購買，並願意提供信用卡末四碼給店家。對此，不二糕餅13日鄭重聲明，並強調「此個案發生機率為0」，此案已委託律師進入司法程序（提出告訴）。

事實上，爆料不實可能會面臨包括刑法加重誹謗罪的刑責，以及可能需要賠償業者商譽受損部分的損失。有律師也提醒，消費者爆料食安問題前應先做好「保留購買憑證」、「釐清購買時間地點」，以及「保存異物和剩餘食物」，以免引發爭議。

台中市食安處13日公布不二糕餅稽查結果，強調「作業區環境未發現病媒或其蹤跡，另隨機抽查檢視蛋黃酥中，也未發現異物或蟲體」，已輔導業者落實成品確認品質程序，實施有效病媒防治措施，後續也不會預警查核。

▼台中市政府出手稽查不二糕餅。（圖／食安處提供）