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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲案遭受迫害？　黃暐瀚3面向分析：讓政治歸政治、司法歸司法

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，近日台灣民意基金會最新民調顯示，49.9%民眾對司法沒信心，但同時有54.6%認為柯案「不是政治迫害」。對此，媒體人黃暐瀚18日表示，3面向「涉圖利、查收賄、無罪推定」分析柯案，「提高20%容積獎勵」違不違法，前後任副市長與前後任都發局長的認知與證詞，是涉犯圖利關鍵，至於「收賄」？目前沒有一刀斃命證據，就讓司法的歸司法，政治的歸政治，等待起訴書，等待定讞，誰都不必急著論斷。

黃暐瀚以「涉圖利、查收賄、無罪推定」為題表示，出國四天，人事依舊，政治氛圍沒什麼改變，柯案偵辦依然陷入膠著。從北檢密集約談前後任都發局長林洲民、黃景茂的動作來看，「鞏固圖利證據」這塊，是北檢是否起訴的關鍵。

黃暐瀚指出，這幾天網路上充斥「提高20%容積獎勵，完全合法，何來圖利之說」的論述，令柯文哲支持者們視為圭臬。中華民國是無罪推定，要怎麼主張都沒問題，不過「提高20%容積獎勵」到底違不違法，也不是某人說了算，前後任副市長林欽榮、彭振聲，與前後任都發局長林洲民、黃景茂的認知與證詞，才是是否涉犯圖利的關鍵。

黃暐瀚認為，至於「收賄」？目前看起來沒有一刀斃命的證據，什麼京華城編幾億公關費「下落不明」，還有多少人拿十萬現金要求匿名捐款柯文哲，都只是「怪怪的」，不等於落實收賄，起訴書上有沒有包括「貪污治罪條例第四條」，未來用事實說話。

黃暐瀚說，中華民國是無罪推定，柯文哲涉案，但尚未起訴，也還沒定讞。柯黑看不見柯文哲的「委屈」，柯粉沒發現柯文哲有「瑕疵」，莫當粉、勿當黑。

最後，黃暐瀚強調，近日台灣民意基金會最新民調顯示，49.9%的民眾對司法沒信心，但同時有54.6%認為，柯文哲案「不是政治迫害」。就讓司法的歸司法，政治的歸政治，等待起訴書，等待一審，等待定讞，誰都不必急著論斷。

 ★未經判決確定，應視為無罪

▲▼台灣民意基金會「柯文哲案」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會「柯文哲案」最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

訪問期間是 2024 年 9 月 9到11 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人;抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財 團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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