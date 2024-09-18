開學腸病毒燒！單周就醫1.46萬人「創5年新高」10月底才脫離流行

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

開學後腸病毒疫情持續！疾病管制署今（18）日表示，上周就診人次1.46萬，疫情較前一周略升處高原期，預估9月底全國疫情下降，但流行期將持續至10月中下旬才脫離。疾管署提醒家長及教托育機構提高警覺，留意嬰幼兒健康狀況，倘家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒，應留意是否出現腸病毒重症前兆病徵，把握治療黃金時間，降低重症風險。

依據疾管署監測資料顯示，第37周（9月8日至9月14日）門急診就診計14,598人次，較前一周（14,493人次）略升0.7%，近期就診人次呈上下波動，疫情處高原期；近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，克沙奇A10型次之，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出輕症感染個案。

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今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，預防腸病毒最有效的預防方法為正確勤洗手、保持良好的生活習慣，外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並落實環境清消。此外，因酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議可使用濃度500 ppm的消毒水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）進行一般環境消毒。

處理腸病毒患者分泌物或排泄物污染時，則使用濃度1,000 ppm的消毒水（10公升清水+200毫升市售家庭用漂白水）；環境、器具等用消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，即可完成消毒，另請注意調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。