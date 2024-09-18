女球迷在大巨蛋脫了！露「超胸長輩」遭質疑隆乳...她親回應

▲味全龍正妹球迷在觀眾席換衣服。（圖／翻攝ruan.c__IG，下同）

圖文／CTWANT

味全龍14到17日在大巨蛋熱鬧開打，不少龍迷都進場支持，而一位正妹球迷當場在觀眾席換球衣，粉紅內衣一覽無遺，引發網友討論，不過也有質疑她隆乳。對此，她也做出回應。

有網友16日晚間在爆廢公社貼影片，一位正妹龍迷在大巨蛋看球，而她穿透明薄紗，竟然直接在觀眾席換上球衣，露出粉紅色內衣和傲人長輩，從影片中可見，她說，「很害羞欸，直接弄掉喔，真的假的。」換完後她比了個讚。

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▲有網友質疑映辰隆乳。

影片一出，網有紛紛留言「身為球迷實在不希望棒球場被染黃」、「可以去廁所換衣服」、「說著不要物化女性，但通常都是女性在物化自己」；不過也有人說「自己不害羞，害羞的就是別人」、「這值得一個諾貝爾和平獎」、「姑娘請自重，不穿球衣也好看的，要有自信」。

據悉，其實該位龍迷的IG也被起底，她是寫真網紅「映辰」，IG有超過9萬人追蹤，常貼出大尺度辣照。對於被人酸染黃球場，映辰說，「哪裡被染黃？你要不要多看看時尚雜誌、國外名呢，現在很多穿搭裡面都直接穿法式內衣耶」也有人說「為什麼這麼挺，是假的嗎」，映辰回，「我是隆乳沒有錯。」

▲映辰比讚。

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