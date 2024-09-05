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考試院首度「看守狀態」　通過113年高普考增額錄取1920名額

▲▼考試院遇史無前例空城狀況。（圖／記者杜冠霖攝）

▲考試院遇史無前例空窗狀況。（圖／記者杜冠霖攝）

記者郭運興／台北報導

第13屆考試委員任期已於8月31日屆滿，但因朝野僵持不下，考試院人事案「卡關」，為使國考事項運作不受影響，考試院在上週13屆委員最後一次院會上，通過在看守狀態剩餘的3位部級首長仍可開會，所以考試院今（5日）召開會議決定，因應用人機關仍有任用需求，考選部提報增額錄取需求，通過高普考試增列增額錄取名額案，高考三級考試擬增額627名、普通考試擬增額1,293名，總計增列增額錄取名額1,920名。

考試院說明，依典試法第9條第1項以及公務人員考試增額錄取名額處理要點第2點第1款規定，本考試增額錄取名額應提考試院會議報告後，列入本考試典試委員會第二次會議議程，由典試委員會依典試法規定決定。

考試院也指出，由於本考試第一試即將於113年9月18日榜示，相關考試作業程序時程緊迫，增列增額錄取名額案應屬考試院會議規則第5條之1的「緊急必要事項」，考試院遂依該條規定於今日召開會議，通過高普考試增列增額錄取名額案，使考選部得以接續辦理相關試務作業，如期榜示，以維護應考人權益及符應機關用人需求。

考試院強調，本考試用人機關提報之需用名額共計5,863名，高考三級3,864名，普通考試1,999名，業經考試院會議通過並公告在案。因應用人機關仍有任用需求，考選部向考試院提報本考試增額錄取需求，高考三級考試擬增額627名、普通考試擬增額1,293名。

考試院表示，依公務人員考試法第3條規定，公務人員之考試，應依用人機關年度任用需求決定正額錄取人員，依序分配訓練；並得視考試成績增列增額錄取人員，列入候用名冊。

考試院強調，公務人員高普考試為政府機關進用初任公務人力之主軸，也是青年學子進入公職領域服務最主要的管道，增額錄取名額案攸關應考人權益及各機關人力進用能否及時滿足，依規定須經提報考試院會議之程序後，再由典試委員會議決定本考試錄取標準及錄取人數，因此考試院有必要於看守期間召集會議准予增列，以使該項考試的辦理程序符合相關法令規定。

▼考試院看守期間，國家考試及格證書樣張範例，院長欄位顯示出缺。（圖／考試院提供）

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