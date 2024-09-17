大阪金龍拉麵遭斷尾！　原來被螃蟹「夾走了」

▲金龍拉麵「龍尾」被螃蟹夾走。（翻攝自X@livedoornews）

圖文／鏡週刊

大阪道頓堀著名的「金龍拉麵」日前正式被斷尾，金龍更「被留下」眼淚；而其斷掉的尾巴去哪了？原來竟是被旁邊的螃蟹店的螃蟹招牌所夾走，畫面一出馬上引發網友熱議。

「金龍拉麵」除便宜又大碗外，店外的立體巨大金招牌常引發觀光客搶拍，不過其尾巴超出範圍引發爭議鬧上法院，被判侵占土地，日前正式拆除，讓不少人直呼不捨。





▲金龍拉麵龍尾日前斷尾。（翻攝自X金龍ラーメン【公式】）

或許是大阪人的幽默，當時被「斷尾」後，店家在龍的眼睛旁邊放上淚水當作裝飾，來暗示被斬斷尾巴的痛苦。

今日其他店家又出招，金龍拉麵附近的螃蟹料理店「大阪かに源道頓堀店」，店外原本就有巨大螃蟹招牌，店家動用巧思把金龍拉麵被斷尾的部分，放到螃蟹的「蟹螯」中，看起來就像是被螃蟹夾斷一般，引發討論。

▲螃蟹把「龍尾」夾走了！（翻攝自X@livedoornews）

原來這是為了活化地區所作的企劃，龍尾預計被夾到10月10日；而除龍尾被夾走外，旁邊也寫下「金龍さん、まあ、気張っていこや！」，要金龍振作起來。

事實上，大阪有許多店家都有巨大招牌，如章魚燒店、螃蟹店、餃子店等，這也是觀光客前往道頓堀逛街、大啖美食，與固力果跑跑人拍照外，另外受到矚目的一環。



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