偏鄉牙科醫療困境！居民竟只能求助密醫

▲台灣偏鄉地區醫療不足問題日益嚴重。示意圖。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

近年來，台灣偏鄉地區的醫療資源不足問題日益嚴重，尤其是牙科醫療領域，因缺乏足夠的醫師與診所，甚至有患者只能選擇冒險求助密醫。雲林縣土庫鎮位處偏遠鄉區，當地民眾表示對偏鄉牙科醫療困境的深刻感受與迫切需求，他們呼籲政府應重視偏鄉地區的醫療需求，進一步改善醫療資源分配。

醫師不足，交通不便，患者求醫困難

土庫鎮民代表許姓男子指出，偏鄉地區交通不便，尤其對於年邁的長者來說，前往牙科診所成為一項巨大的挑戰。「很多人等到牙齒已經出現問題，甚至掉了幾顆，才匆忙就診，但那時候往往已經來不及了。」他說，土庫鎮約有2萬8000人口，卻僅有4家牙科診所，其中2家是正規診所，另2家則是密醫營業，即使加上密醫，這樣的配置還是完全無法滿足居民的需求。

許男說，偏鄉缺少長期駐診醫師，導致民眾只能忍痛等待。他建議政府應增加巡迴健診車的頻率，讓醫療資源更靈活地進入鄉村，減少病患長期忍受痛苦的情況。此外，針對交通問題，他提到，「許多老人家無法騎摩托車到鎮上看診，搭計程車又太貴，來了又不一定看得到，鄉村的公車班次少且不便，這些都讓我們的就醫問題更加困難。」

偏鄉醫療資源短缺，年輕人外移導致問題加劇

另1名謝姓女子表示，偏鄉的醫療問題與人口結構息息相關。由於年輕人多數外移，留在偏鄉的大多是老年人，他們的口腔健康狀況往往較差，許多長者面臨牙齒損壞或牙周炎等問題，但醫師短缺導致他們無法及時獲得治療。

她分享，「我牙痛時常常要等兩三天才能排到緊急號，而那時候痛得已經快受不了了，還得忍著。要去比較遠的地方如斗六、北港才能看，但又要多花時間和精力，去了也不一定看得到，那邊也很缺醫師，看牙都要靠運氣。」她呼籲政府應該進一步推動偏鄉醫療精進計畫，並考慮加強對偏鄉老年人的關懷。「如果能有更多的牙科醫師定期駐診，追蹤長者的牙齒狀況，許多問題可以在早期發現和處理。」

謝女認為，偏鄉醫療優化計畫有助於改善當前困境，她希望政府能吸引更多年輕醫師到偏鄉駐診，並提供足夠的經濟補助，這樣才能真正解決偏鄉醫療資源不足的問題。

密醫風險大，病患無奈求助

當地民眾潘姓男子揭示偏鄉醫療資源不足的情況，他提到，牙齒疼痛時常常只能先到藥局買止痛藥，然而當止痛藥無法緩解疼痛時，許多居民迫不得已只能去密醫處理。「我們知道找密醫很危險，但真的逼不得已，痛到不行的時候還是只能去。」他指出，密醫的不正規治療方式已造成許多人的牙齒問題惡化，甚至有居民因為密醫的治療而牙齒壞掉。

潘男也說，當地啟智中心的孩子和老人會的長者，由於特殊需求，口腔健康問題更加嚴重，但他們卻缺乏專業的牙科醫療資源。他呼籲政府應該派遣更多專業牙醫師，定期為這些弱勢群體提供牙齒檢查，並加強學校的口腔衛生教育，讓小孩子從小培養良好的口腔護理習慣。